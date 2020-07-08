Российская фигуристка: "Думала прыгнуть с крыши, потому что никак не могла похудеть"

Фигуристка рассказала, что с 12 лет она со всех сторон слышала о необходимости сбрасывать вес, потому что её пугали тем, что "партнёр не сможет её поднимать и уйдёт".

"Я даже прибегала к медикаментозным средствам - пила какие-то таблетки, которые обезвоживали организм. Я могла четыре часа в день безостановочно бегать, потом обматывалась плёнкой. Это, разумеется, портило кожу, сердце, вообще весь организм.

До двадцати трёх лет я вообще не пила воду - только двести граммов в день. Было страшно ходить на взвешивания: каждые сто граммов - это наказание. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно.

В фигурном катании твой образ решает очень многое - на самом деле практически всё. Когда ты бегун, не важно, короткие ли у тебя или длинные ноги - если ты бежишь быстрее всех, никому не интересно, как ты выглядишь. А в фигурном катании ты должна быть "приятна" зрителю. У тебя должно быть коротенькое платьишко, красивая причёска, ноготочки - должен быть образ такого неземного существа", - цитирует Попову Wonderzine.

"Почему у меня сложился такой легкомысленный образ в глазах многих болельщиков? Да потому что я ко всему относилась с юмором. Иначе просто вышла бы в окно, в детстве бывали и такие мысли.

Были мысли прыгнуть с крыши, потому что в один момент я никак не могла похудеть. Не могла выйти на тренировку. Мне было стыдно, было страшно прийти на взвешивание", - цитирует Попову "Матч ТВ".

23-летняя Попова - серебряный призёр чемпионата России среди юниоров, обладательница бронзовой награды юниорского финала Гран-при и победительница Универсиады в танцах на льду. В феврале 2020 года фигуристка решила завершить карьеру.