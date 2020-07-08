airBaltic летом 2021 года предложит 82 маршрута

Кроме того, в летний сезон 2021 года airBaltic увеличит частоту рейсов на многих популярных маршрутах, включая Барселону, Париж, Рим, Дублин и др.

Как отметил исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс, 2020 год был полон трудностей, и здоровье и безопасность пассажиров и сотрудников остаются для airBaltic высшим приоритетом, однако компания продолжает фокусироваться на расширении деятельности.

Уже на год вперед airBaltic объявила о своих планах новых маршрутов, и пассажиры с уверенностью могут бронировать билеты на более чем 80 маршрутов.

airBaltic в летний сезон 2021 года планирует летать в Алма-Ату (Казахстан), Абердин (Великобритания), Берген (Норвегия), Екатеринбург (Россия), Родос (Греция), Ставангер (Норвегия), Баку (Азербайджан), Венеция (Италия), Ереван (Армения), Пальма (Испания), Казань (Россия), Салоники (Греция), Ольбия (Италия), Тронхейм (Норвегия), Манчестер (Великобритания).

airBaltic возобновила регулярные рейсы 18 мая.