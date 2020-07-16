Видео ⟩ Певица Айза Анохина извинилась перед чеченцами за свое интервью Ксении Собчак

Видео было опубликовано днем 14 июля, а спустя время пропало. Причины девушка не назвала.

В Сети можно найти превью ролика, расшифровки и копии, которые опубликовали другие пользователи.

"За все поступки отвечать хочу только я. Больше никто из моих родственников, которые со мной не общаются, не будут нести ответственность за меня. Все, что я делаю, я делаю самостоятельно, и я несу ответственность за это. А мои родственники со мной не общаются больше десятков лет", - сказала Анохина, при этом не объясняя причины публикации.

Айза также отметила, что ее отец, сотрудник ФСБ в отставке Хамзат Вагапов, "не имеет никакого отношения к чьей-либо гибели и преследованию". В ролике певица многократно извиняется, но за что конкретно - уловить трудно.

Что такого Айза сказала в интервью?

В интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано 12 июля, звезда сообщила, что ее отец Хамзат Вагапов "пытался разоблачить" первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, который был убит в результате спецоперации российских спецслужб в 1996 году.

"Они его (Дудаева) и накрыли, вроде, как бы", - это слова Айзы из интервью.

Видео: То самое интервью

Комментарий Собчак

Видеообращение звезды прокомментировала в Telegram и Ксения Анатольевна:

"Похоже, у Гуфа с Айзой это семейное: вначале дать крутое интервью, сказать, что думаешь, даже если жестко, а потом зачем-то извиняться".

*Айза - экс-супруга рэпера Гуфа (Алексея Долматова), который в прошлом октябре приносил извинения кавказскими женщинам за слово "хачухи", сказанное им в интервью Собчак.

Как отмечает издание "Медуза", популярные блогеры и другие знаменитости, замеченные в критике власти Чечни (или шутках), нередко потом извиняются в видеороликах. Помощник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев говорил в ноябре 2019 года, что власти республики никого не заставляют просить прощения. Однако тем, кто "не знает какие-то рамки", могут позвонить и "объяснить традиции".

Например, блогер Саша Тилэкс, который снимал пародию с персонажем, похожим на Рамзана Кадырова, признался, что после выхода видео с ним связался помощник Дудаев, который "все объяснил". Позднее блогеру пришлось извиняться.

Также известна история, когда прошлым летом подросток извинялся в эфире местного канала за критику властей. Делал он это 46 (!) минут.

Как отмечает "Сноб", согласно докладу "Чечня: внутреннее зарубежье" Международной кризисной группы, люди извиняются вынужденно.