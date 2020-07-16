"Пока не подохла": Мирослава Карпович "ответила" на нападки недоброжелателей

Сообщение об отношениях между Мирославой и Павлом Прилучным стало неожиданным для поклонников. Многие до сих пор надеются, что бывшие супруги помирятся, однако недавно были опубликованы фото, где Прилучный отдыхает на курорте в компании "папиной дочки". Такие быстрые перемены в жизни актера не смогли принять тысячи хейтеров, которые начали атаковать его новую возлюбленную.

Мирослава долго игнорировала весь негатив, который выливают на нее поклонники бывших супругов, но сегодня все-таки отреагировала на происходящее.

Звезда выложила новый снимок, который сопроводила подписью: "Иногда приятно слушать тишину". Однако внимание общественности было обращено на хэштеги под публикацией: #вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #нижопынигруди #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #стыдисрам #нисисиниписи.

Стоит отметить, что к фото закрыты комментарии. Судя по всему, критика недоброжелателей все-таки расстраивает актрису, у которой до романа с Прилучным была хорошая репутация, пишет СтарХит.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что популярные актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение развестись. 15 июня состоялось заседание суда по делу о разводе.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Официальных заявлений о новом романе ни Мирослава Карпович, ни сам Прилучный пока не делали.