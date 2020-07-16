"Пока не подохла": Мирослава Карпович "ответила" на нападки недоброжелателей

Мирослава Карпович уже на протяжении нескольких недель страдает от атаки ненавистников. Сначала звезда не воспринимала всерьез негатив, но, кажется, сейчас начинает терять самообладание. Сегодня утром актриса сделала необычный пост, на хэштеги которого обратили внимание поклонники и СМИ.
Сообщение об отношениях между Мирославой и Павлом Прилучным стало неожиданным для поклонников. Многие до сих пор надеются, что бывшие супруги помирятся, однако недавно были опубликованы фото, где Прилучный отдыхает на курорте в компании "папиной дочки". Такие быстрые перемены в жизни актера не смогли принять тысячи хейтеров, которые начали атаковать его новую возлюбленную.
Мирослава долго игнорировала весь негатив, который выливают на нее поклонники бывших супругов, но сегодня все-таки отреагировала на происходящее.
Звезда выложила новый снимок, который сопроводила подписью: "Иногда приятно слушать тишину". Однако внимание общественности было обращено на хэштеги под публикацией: #вашаведьма #бумерангинедорого #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #нижопынигруди #мерзота #доска #поканеподохла #стремная #перваядала #убогая #аукнется #стыдисрам #нисисиниписи.
Стоит отметить, что к фото закрыты комментарии. Судя по всему, критика недоброжелателей все-таки расстраивает актрису, у которой до романа с Прилучным была хорошая репутация, пишет СтарХит.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что популярные актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение развестись. 15 июня состоялось заседание суда по делу о разводе.
Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.
Официальных заявлений о новом романе ни Мирослава Карпович, ни сам Прилучный пока не делали.
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