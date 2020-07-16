Возмущены, но покупают: люди готовы приобретать грибы даже по 40 евро за килограмм

На цену грибов влияют несколько факторов - проведенное в лесу время, цены на топливо, а также расходы на место на торговой площади.

"Нужно же и в лес приехать, и место найти. Иногда весь день приходится ходить. И это трата времени. Нет такого, что нас где-то ждут грибочки", - говорит продавщица Вероника.

Встреченные на рынке Цесиса торговцы признают, что спрос на грибы остается неизменным год от года: люди их покупают, несмотря на цены.

Шеф-повар валмиерского ресторана Vecpuisis Андрис Эйсакс признает, что значения у цены на грибы нет.

"Конечно, лучше всего [покупать] на рынке или у кого-то, кто их собирает и приносит. Если [грибов] нет, я сам заказывал из Германии по "миллиону" за килограмм", - рассказал повар.

Шеф-повар признает, что обычно в начале сезона цены на грибы высоки, но со временем они становятся ниже.

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