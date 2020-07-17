Самая драматичная ситуация с рабочей силой - в строительстве

Такой опрос провела высшая школа бизнеса Turiba в сотрудничестве с центром исследований общественного мнения SKDS, в нем участвовали 750 предпринимателей и руководителей предприятий.

Опрос показал, что по сравнению с предыдущим годом ситуация немного улучшилась - если в прошлом году индекс доступности рабочей силы составил -44,2, то в этом году он повысился до -39,8 пункта.

Что касается отраслей, то наиболее драматична ситуация с работниками в строительстве - 91% предпринимателей этой отрасли указали, что доступность рабочей силы очень плохая или скорее плохая.

В сфере торговли так считают 77% предпринимателей, в обрабатывающей промышленности - 80%, в сфере услуг - 76%.

Среди регионов наибольший дефицит рабочей силы наблюдается в Латгале - здесь 85% предпринимателей указали, что ее доступность очень плохая или скорее плохая. В Земгале так считают 78% предпринимателей, в Риге - 79%, в Рижском регионе - 77%, в Видземе - 75%, в Курземе - 73%.