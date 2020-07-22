LDz модернизирует станции за 57 миллионов евро и расширит спектр услуг
Latvijas dzelzceļš (LDz) за 57 млн евро модернизирует 48 железнодорожных станций, рассказал в среду журналистам председатель правления LDz Марис Клейнбергс.
По его словам, LDz работает над тем, чтобы можно было полноценно использовать новые электропоезда, для чего нужны подходящие перроны.
Реконструкция перронов будет проходить на четырех железнодорожных линиях - Тукумс II, Скулте, Озолниеки и Скривери. Также будет функционировать новая ветка - в Болдераю.
До сих пор перроны были реконструированы на 28 станциях.
Новый дизайн станций согласован со станциями Rail Baltica. По словам Клейнбергса, в течение нескольких недель проект будет выставлен на конкурс. Станции будут модернизированы на государственные и европейские средства.
Расширение спектра услуг
Новая бизнес-модель (LDz) предполагает расширение спектра оказываемых услуг путем включения в него морских и автомобильных экспедиторских услуг, а также услуг терминалов и складов, сообщил председатель правления LDz Марис Клейнбергс.
Он подчеркнул, что уже в конце прошлого года стало ясно, что объем грузовых перевозок по железной дороге будет продолжать значительное снижение.
"Уже в прошлом году результаты в сфере грузоперевозок были самыми низкими за последние 18 лет. В этом году снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет еще 52%", - сообщил Клейнбергс, добавив, что в прошлом году компания начала думать о том, как изменить ситуацию и адаптироваться к новым условиям.
Он также пояснил, что снижение объемов грузов в этом году обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, произошло значительное сокращение грузоперевозок из России, главным образом угля, что связано с политикой Европейского союза по переходу с ископаемого топлива на возобновляемое топливо.
Соответственно, потоки угля из России переориентируются на восточные рынки. Кроме того, на объемы грузов в этом году повлияла пандемия Covid-19.
Клейнбергс отметил, что в ближайшие годы такого резкого снижения грузооборота, как в этом году, не ожидается.
"При разработке новой бизнес-модели у нас был выбор между двумя направлениями - одним из вариантов было полный отказ от железнодорожных перевозок и переквалификация в инфраструктурную компанию. Второй вариант - создание компании, ориентированной на бизнес и развитие. Мы выбрали второй вариант и в настоящее время работаем над тем, чтобы действовать в этом направлении ", - сказал Клейнбергс.
Он упомянул, что до сих пор LDz работал с железнодорожной экспедицией, железнодорожным транспортом и обслуживанием инфраструктуры, а также ремонтом вагонов и подвижного состава, но в будущем планируется оказывать более широкий спектр услуг, включающий также морские экспедиторские услуги, экспедицию автогрузов, услуги терминалов и складов. "Это будет основой новой бизнес-модели. Сейчас мы работаем над ее реализацией", - подчеркнул руководитель LDz.
LDz планирует сосредоточиться на мультимодальных логистических услугах, которые включают в себя полный спектр транспортных и логистических услуг.
Клейнбергс отметил, что концерн LDz Group уже включает в себя LDz Cargo и LDz логистика, поэтому имеет опыт как в экспедиторских, так и в логистических услугах, кроме того, концерн знает рынок.
В настоящее время бюджет для новой бизнес-модели еще не разработан, но LDz работает над этим.
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