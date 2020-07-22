LDz модернизирует станции за 57 миллионов евро и расширит спектр услуг

По его словам, LDz работает над тем, чтобы можно было полноценно использовать новые электропоезда, для чего нужны подходящие перроны.

Реконструкция перронов будет проходить на четырех железнодорожных линиях - Тукумс II, Скулте, Озолниеки и Скривери. Также будет функционировать новая ветка - в Болдераю.

До сих пор перроны были реконструированы на 28 станциях.

Новый дизайн станций согласован со станциями Rail Baltica. По словам Клейнбергса, в течение нескольких недель проект будет выставлен на конкурс. Станции будут модернизированы на государственные и европейские средства.

Расширение спектра услуг

Новая бизнес-модель (LDz) предполагает расширение спектра оказываемых услуг путем включения в него морских и автомобильных экспедиторских услуг, а также услуг терминалов и складов, сообщил председатель правления LDz Марис Клейнбергс.

Он подчеркнул, что уже в конце прошлого года стало ясно, что объем грузовых перевозок по железной дороге будет продолжать значительное снижение.

"Уже в прошлом году результаты в сфере грузоперевозок были самыми низкими за последние 18 лет. В этом году снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет еще 52%", - сообщил Клейнбергс, добавив, что в прошлом году компания начала думать о том, как изменить ситуацию и адаптироваться к новым условиям.

Он также пояснил, что снижение объемов грузов в этом году обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, произошло значительное сокращение грузоперевозок из России, главным образом угля, что связано с политикой Европейского союза по переходу с ископаемого топлива на возобновляемое топливо.

Соответственно, потоки угля из России переориентируются на восточные рынки. Кроме того, на объемы грузов в этом году повлияла пандемия Covid-19.

Клейнбергс отметил, что в ближайшие годы такого резкого снижения грузооборота, как в этом году, не ожидается.

"При разработке новой бизнес-модели у нас был выбор между двумя направлениями - одним из вариантов было полный отказ от железнодорожных перевозок и переквалификация в инфраструктурную компанию. Второй вариант - создание компании, ориентированной на бизнес и развитие. Мы выбрали второй вариант и в настоящее время работаем над тем, чтобы действовать в этом направлении ", - сказал Клейнбергс.

Он упомянул, что до сих пор LDz работал с железнодорожной экспедицией, железнодорожным транспортом и обслуживанием инфраструктуры, а также ремонтом вагонов и подвижного состава, но в будущем планируется оказывать более широкий спектр услуг, включающий также морские экспедиторские услуги, экспедицию автогрузов, услуги терминалов и складов. "Это будет основой новой бизнес-модели. Сейчас мы работаем над ее реализацией", - подчеркнул руководитель LDz.

LDz планирует сосредоточиться на мультимодальных логистических услугах, которые включают в себя полный спектр транспортных и логистических услуг.

Клейнбергс отметил, что концерн LDz Group уже включает в себя LDz Cargo и LDz логистика, поэтому имеет опыт как в экспедиторских, так и в логистических услугах, кроме того, концерн знает рынок.

В настоящее время бюджет для новой бизнес-модели еще не разработан, но LDz работает над этим.