Эксперт: Туристические компании готовятся к худшему

Она отметила, что сокращение оборота туроператоров и агентов по сравнению с июлем прошлого года в целом составило 85%. В августе число поездок ожидается на уровне июльских результатов.

Каваца подчеркнула, что люди не боятся путешествовать - они скорее следят за тем, какие страны находятся в так называемом "красном списке" и после посещения которых необходимо соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Часть путешественников переносят поездки на следующий год.

"Людям нравится конкретность", - подчеркнула Каваца, добавив, что, например, о дате организации поездок в Турцию "можно только гадать".

На вопрос о том, каков прогноз на осенний сезон, исполнительный директор ассоциации ответила, что туристические компании готовятся к худшему - тому, что деятельность по организации путешествий снова будет приостановлена.

Она указала, что предприниматели и работники туристической индустрии очень терпеливы и оптимистичны, но при этом придерживаются реалистичной точки зрения.

Несмотря на то, что государство планирует выделить 19,2 млн евро на зарплатные субсидии в сфере туризма, Каваца подчеркнула, что отрасль по-прежнему обеспокоена тем, что в долгосрочной перспективе это может не спасти туристические компании.

Наибольшее беспокойство вызывает удержание сотрудников в отрасли. Она добавила, что осенью на выделенные государством средства туристические компании смогут выплатить работникам зарплаты за один месяц.