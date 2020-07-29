Минздрав хочет за семь лет постепенно повысить зарплату врачей до 3833 евро

Планируется также каждый год на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.

На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.

Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов.

После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от таких критериев, как количество пациентов, в том числе со сложными диагнозами, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда, дополнительные обязанности и др.