Минздрав хочет за семь лет постепенно повысить зарплату врачей до 3833 евро

Министерство здравоохранения предлагает постепенно повышать зарплату врачей на 11,5% ежегодно с тем, чтобы в 2027 году она достигла 3833 евро вместо нынешних 2003 евро, сообщил в среду заместитель госсекретаря министерства Арис Каспаранс.
Планируется также каждый год на 5% повышать зарплату других медицинских работников и персонала по уходу за пациентами, чтобы в 2027 году она достигла 1096 евро вместо нынешних 766 евро.
На реализацию этого плана ежегодно понадобится 70-75 млн евро.
Новая модель оплаты труда предусматривает введение эквивалента полной ставки и перерасчет тарифов.
После введения новой модели основная зарплата будет составлять 70% от вознаграждения медицинских работников, а оставшиеся 30% будут зависеть от таких критериев, как количество пациентов, в том числе со сложными диагнозами, количество и сложность проведенных операций, дисциплина и качество труда, дополнительные обязанности и др.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!