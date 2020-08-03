В конце недели на турнире Ghetto Fight выступит российский рэпер St1m

St1m (Стим) – он же Никита Легостев. У музыканта за плечами пять сольных альбомов, десятки различных компиляций и сборников. St1m был одним из первых русскоязычных рэпперов, кто активно пропагандировал популярный ныне баттл-рэп в далеких двухтысячных.

Любопытный факт: альбом "Достучаться до небес" был запрещен в России, и его могли слышать только те, кто скачал пластинку нелегально, но это не помешало ему попасть в тройку лучших альбомов России.

Рэпер является автором саундтреков к фильмам "Полицейский с рублевки", "Мы из будущего 2", "Бой с тенью 3", "Овечка Долли была злая и рано умерла" и сериалам "Карпов", "Пятницкий", "Меч 2", "Бессонница", "Краповый берет", а также автором официальной русской версии гимна Чемпионата Мира по футболу Wavin Flag совместно с K'naan.

В Риге музыкант исполнит свои лучшие работы, а также презентует микс из своих куплетов с нового релиза "KIB3". Билеты на концерт уже доступны в продаже.

Мероприятие пройдет с 16.00 до 23.00. Сначала будут проходить бои, а потом все завершится концертом.