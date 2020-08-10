За год цены в Латвии выросли на 0,5%. Что подорожало больше всего?

12-месячный уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 1,4%.

Как сообщили в ЦСУ, по сравнению с июнем товары подорожали на 0,1%, услуги - на 0,5%. По сравнению с июлем прошлого года цены товаров не изменились, а услуги подорожали на 1,6%.

"Хотя рост цен, как правило, не типичен для июля, на этот раз дополнительно к сезонным факторам и характерным для этого месяца сезонным изменениям цен значительное влияние оказал также рост активности в торговле после уменьшения влияния ограничений из-за Covid-19", - отметил в ЦСУ.

Основное влияние на изменения цен в июле оказали рост цен на транспортные товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги здравоохранения, а также снижение цен на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с жильем.

Продукты питания и безалкогольные напитки в течение месяца подорожали на 0,6%. В основном на средний уровень цен повлиял рост цен картофеля на 36,6% в связи с поступлением в продажу нового урожая. Повысились цены на мясо птицы (+2,1%), копченое, соленое и сушеное мясо (+1,2%), хлеб (+1,4%) и мороженое (+4,8%). Цены на свинину выросли на 1,3%, муку и другие зерновые продукты - на 3%, шоколад - на 2,4%. Дешевле стали кондитерские изделия - на 2,5%, свежие овощи - на 2,3%, свежие фрукты - на 1,6%, свежая и охлажденная рыба - на 9,4%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в июле в среднем подорожали на 0,9%. Снижение цен в группе одежды и обуви составило 3,7%, товары и услуги для жилья подешевели на 0,6%, что в основном было связано со снижением тарифов на газ с 1 июля.

В группе услуг здравоохранения цены выросли на 0,8%. Цены на транспортные товары и услуги повысились на 1,5%, в том числе топливо подорожало на 3,4%.

Как сообщил в ЦСУ, изменения потребительских цен по сравнению с июлем прошлого года большего всего были обусловлены ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, услуги здравоохранения, услуги ресторанов и гостиниц, отдых и культуру, а также снижением цен на услуги и товары в группе транспорта и жилья.

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 2,8%, в том числе больше всего свежие фрукты - на 19,6%, в основном яблоки, груши и апельсины.

Также выросли цены на копченое, соленое и сушеное мясо (+8,3%), свинину (+3,8%), мясные изделия (+5,4%) и мясо птицы (+2,2%). Дороже стали сыр и творог (+2,8%), кондитерские изделия (+2,4%), хлеб (+1,7%), гречка (+19,4%), кофе (+2,5%), мороженое (+5,7%) и хлопья для завтрака (+9,8%). В свою очередь подешевели свежие овощи (-7,7%), сливочное масло (-6,4%) и йогурт (-2,2%).

В течение года связанные с жильем товары и услуги стали дешевле в среднем на 1,9%, а в группе здравоохранения средний уровень цен вырос на 3%. Снижение цен в группе транспортных товаров и услуг составило 3,9%, товары и услуги в группе отдыха и культуры стали дороже на 1,8%.