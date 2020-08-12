Tallink в сентябре организует спецрейс по маршруту Таллинн - Рига - Таллинн

Спецрейс выполнит судно Victoria I, паром выйдет из Таллина 4 сентября в 18.00, прибудет в Ригу 5 сентября в 10.30 и отправится в обратный путь вечером того же дня в 18.00. В Таллин судно вернется в воскресенье, 6 сентября, в 10.30.

В продаже имеются билеты как в один конец, так и на рейс туда и обратно.

Tallink напоминает, что на судах в связи с распространением вируса по-прежнему действуют строгие правила гигиены и требования дезинфекции, ограничено количество пассажиров. Всем пассажирам необходимо подтвердить при регистрации билетов, что они здоровы и у них нет симптомов заболевания. Заболевших пассажиров и лиц с признаками болезни на борт судна не пускают.