Звездные страсти ⟩ Михаил Галустян в больнице, Яна Кошкина беременна от Харламова, а Собчак разводится?

"Вот оно че, Михалыч!"

Одной из громких, но непроверенных новостей стала госпитализация комика Михаила Галустяна. "Эх, Михалыч, мотор подвел", - подумала я, и открыла публикацию.

Несколько новостных порталов писали одно и тоже, слово в слово, со ссылками друг на друга, а то и вовсе без ссылок (просто - "сообщают СМИ"), что актеру якобы стало плохо. Он обратился к врачам. Доктора его осмотрели и сказали, что с сердечком то не очень хорошо и диагностировали у комика нестабильную стенокардию.

Желтая пресса сошлась на одном: состояние артиста стабильное.

Достоверно неизвестно, действительно ли Галустян ездил в больницу. На его странице в соцсетях об этом ничего не говорится. Он продолжает делать различные публикации и переписывается в комментариях с Гариком Мартиросяном.

Пожелаем Михаилу Сергеевичу здоровья и благополучия, а то говорят, у него еще и с бизнесом не все хорошо...

"Мне уже скоро в роддом"

Следующей громкой новостью стало то, что одна из самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса Яна Кошкина ждет ребенка. Началось все со слов самой актрисы, которая призналась, что стала изучать ассортимент детских колясок.

Из этого некоторые СМИ сделали настоящую сенсацию. Тем более, что уже появлялись слухи о том, что Кошкина - новая возлюбленная Гарика Харламова.

"Предполагаемая новая пассия Гарика Харламова готовится к материнству", ""Вы беременны?" Подписчики Яны Кошкиной уверены, что она встречается с Гариком Харламовым", ""Любовница" Гарика Харламова Яна Кошкина намекнула на беременность", - писали порталы о жизни звезд.

Яне пришлось даже высказаться по этому поводу. Она поделилась фотографией в красном платье, на которой можно было заметить небольшой животик.

"По этому фото можно подумать, что мне уже скоро в роддом. Но это не так. Фасон платья такой. А вообще, интересно, какой я буду мамочкой? Кстати, я уже с детства знала, как назову своих детей. Имена давным-давно придуманы, как для мальчика, так и для девочки", - написала Кошкина.

Ну что ж, может и нет дыма без огня... Мы продолжим пристально следить за новостями и слухам. Если что-то прояснится, то вы, дорогие читатели, узнаете об этом первыми!

Хорошо, что без похорон!

На прошлой неделе некоторые желтые издания стали обсуждать возможный развод Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Причиной этому послужили слухи о ее романе с дизайнером Артемием Лебедевым после интервью.

""Ждите третью свадьбу": Собчак подозревают в страстном романе с Артемием Лебедевым", - сообщил портал "Городовой".

На эти слухи отреагировала сама Ксения Анатольевна. Как человек обладающий чувством самоиронии она не стала открещиваться, а просто разместила скрин в сторис и написала: "Ахахаха".

ФОТО: instagram.com/xenia_sobchak

Пока подписчики обсуждают возможные развод и третью свадьбу, Ксения публикует романтичные фото с супругом и признается ему в любви. Кстати, недавно Богомолов представил свой новый сериал "Хороший человек". Конечно, Собчак тоже была на премьере.

Пожелаем же этот паре крепкой супружеской жизни! Честно, нам очень не хочется писать про их развод...

Это были несколько самых громких и ярких слухов на этой неделе. Встретимся в следующее воскресенье!