Пт, 28.08.2020
Путин подражал Лукашенко в своих методах правления – или, скорее, плохого правления. В этом смысле можно сказать, что Путин ученик Лукашенко. Но в их сегодняшних отношениях "хвост виляет собакой". Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"
Адам Михник, один из лидеров польского движения "Солидарность"

Мошенники пытались продать билеты на суд Ефремова за 5600 евро

Михаил Ефремов

ФОТО: Reuters/ScanPix

На российском сервисе онлайн-объявлений Avito появилось предложение о продаже билетов на суд по делу актера Михаила Ефремова за 500 000 рублей (примерно 5600 евро). Объявление было удалено модераторами, сообщает Esquire.

Пользователь с именем Изабелла предложила провести желающих на "первый ряд" заседания суда за 500 000 рублей (5600 евро). Всего под этим ником размещено более сотни объявлений, в основном о продаже спортивного инвентаря и одежды.

Запись уже удалили с сайта.

Пресненский суд Москвы, в котором проходят заседания по делу Ефремова, призвал людей не верить мошенникам и не покупать билеты.

"Рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова осуществляется в открытом режиме, порядок прохода в здание суда и нахождение в нем определяется правилами пребывания посетителей в Пресненском районном суде", - объяснила Esquire пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Контекст:

Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back