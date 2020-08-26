Мошенники пытались продать билеты на суд Ефремова за 5600 евро

Пользователь с именем Изабелла предложила провести желающих на "первый ряд" заседания суда за 500 000 рублей (5600 евро). Всего под этим ником размещено более сотни объявлений, в основном о продаже спортивного инвентаря и одежды.

Запись уже удалили с сайта.

Пресненский суд Москвы, в котором проходят заседания по делу Ефремова, призвал людей не верить мошенникам и не покупать билеты.

"Рассмотрение уголовного дела в отношении Ефремова осуществляется в открытом режиме, порядок прохода в здание суда и нахождение в нем определяется правилами пребывания посетителей в Пресненском районном суде", - объяснила Esquire пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

Контекст: Российского актера Михаила Ефремова обвиняют в том, что 8 июня он в пьяном виде спровоцировал ДТП, в результате которого погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Согласно уголовному обвинению, актеру грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.