Видео ⟩ Солист дуэта Artik & Asti о жене из Латвии и детях: "У них нет отчества"

У Артема очень интересная семейная история. Он сам из Украины, супруга - гражданка Латвии, а дети родились в США.

"Я - человек мира... Я люблю путешествовать... Так сложилось, что и семья у меня интернациональная. Я - гражданин Украины, жена - гражданка Латвии, дети родились в Америке, а живем мы в Москве", - объяснил он.

Что касается гражданства, то его дети - граждане Европы. Малышей зовут Итан и Наоми.

Супруга музыканта Рамина до знакомства с ним работала моделью на Кипре, а до этого была трейдером на биржах, стилистом и визажистом.

У детей фамилии Артсен. Артем объяснил, что это связано с тем, что у малышей другое гражданство и у них нет отчества.

Было необходимо, чтобы их имена были созвучны с фамилиями. Поэтому музыкант решил основать новый род.

Музыкант и продюсер Артем Умрихин, известный под псевдонимом Артик, занялся творчеством сразу после школы. Первым проектом Умрихина стала группа "Караты", пошумевшая на украинской сцене: дуэт Артика и Кекса собрал внушительное количество локальных премий, выпустил два официальных альбома - и ушел в творческий отпуск.

В 2010 году Артик совершенно случайно услышал демо-запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество: Умрихин захотел сделать качественный танцевальный проект с женским вокалом. Так появилась группа Artik & Asti - поп-музыка от опытного продюсера и профессиональной вокалистки.