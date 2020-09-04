Пт, 4.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

Видео ⟩ Солист дуэта Artik & Asti о жене из Латвии и детях: "У них нет отчества"

Артем Умрихин

ФОТО: скриншот видео

Новыми гостями программы "Алена, блин!" стали участники дуэта Artik & Asti - Артем Умрихин и Анна Дзюба. Певец впервые рассказал журналистке Алене Жигаловой про свою личную жизнь и супругу из Латвии. 

У Артема очень интересная семейная история. Он сам из Украины, супруга - гражданка Латвии, а дети родились в США. 

"Я - человек мира... Я люблю путешествовать... Так сложилось, что и семья у меня интернациональная. Я - гражданин Украины, жена - гражданка Латвии, дети родились в Америке, а живем мы в Москве", - объяснил он. 

Что касается гражданства, то его дети - граждане Европы. Малышей зовут Итан и Наоми. 

Супруга музыканта Рамина до знакомства с ним работала моделью на Кипре, а до этого была трейдером на биржах, стилистом и визажистом. 

У детей фамилии Артсен. Артем объяснил, что это связано с тем, что у малышей другое гражданство и у них нет отчества.

Было необходимо, чтобы их имена были созвучны с фамилиями. Поэтому музыкант решил основать новый род. 

Музыкант и продюсер Артем Умрихин, известный под псевдонимом Артик, занялся творчеством сразу после школы. Первым проектом Умрихина стала группа "Караты", пошумевшая на украинской сцене: дуэт Артика и Кекса собрал внушительное количество локальных премий, выпустил два официальных альбома - и ушел в творческий отпуск.

В 2010 году Артик совершенно случайно услышал демо-запись Анны Дзюбы и предложил ей сотрудничество: Умрихин захотел сделать качественный танцевальный проект с женским вокалом. Так появилась группа Artik & Asti - поп-музыка от опытного продюсера и профессиональной вокалистки.

Видео: Интервью дуэта Artik & Asti в шоу "Алена, блин!"

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