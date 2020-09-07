"Рассказы без слов": в Риге открылась выставка российско-израильской художницы Полины Побережской

На выставке: 20 картин (холст, акрил), графические рисунки, на большом экране проекция цифровых работ. Побережская не только пишет акрилом, она работает и в таких направлениях как графический дизайн, видеографика, мультипликация, полиграфия, иллюстрация книг для изданий в разных странах.

Директор Happy Art Museum Галина Максимова говорит, что когда впервые увидела картины Полины, еще до личного знакомства с ней, то сразу поняла, что "это ее", и решила, что их должны увидеть как можно больше людей.

"В волшебном мире картин Полины ведут неспешный разговор животные, птицы и люди. Художница играет со смысловыми масштабами, когда маленькое, но важное, вдруг становится большим, а все остальное размещается на поверхности холста создавая некую путевую карту рассказа. Внутри кота вдруг оказывается целый город, занесенный снегом, старый лев, как эфемерное существо смотрит с коленей своей музы, а белье на веревках в глазах любящей и ждущей женщины вот-вот превратится в улетающих птиц", - говорит Галина Максимова.

Побережская отмечает, что считает себя скорее израильской художницей, несмотря на то, что профильное образование художника-графика она получила в России.

"Мой стиль можно назвать символизмом, но мне это слово кажется тяжеловесным. Свои работы я называю рассказами без слов. Мне нравится, что каждый зритель "читает" их по-разному, по-своему. Каждый видит свою историю. Это же хорошо", - делится Полина.

В Израиле Побережская несколько лет обучалась в школе искусств, где не признают академический подход и общепринятые стандарты. В итоге ее творчество - это симбиоз двух школ, и смешения культур нескольких стран, в которых жила художница.

Выставка открыта до 20 сентября, в галерее Happy Art Museum.

Галерея: Открытие выставки Полины Побережской