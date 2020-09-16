airBaltic временно прекращает полеты в Лиепаю

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что со 2 октября будут временно прекращены полеты из Риги в Лиепаю. Полеты между двумя городами в данный момент приостановлены до 24 октября.
"Мы продолжаем обеспечивать полеты по более чем 50 направлениям по всей Европе, обеспечиваем лучшие соединения в Балтии. К сожалению, ограничения на поездки значительно повлияли на нашу деятельность, и спрос на рейсы в Лиепаю в настоящее очень невелик. Я уверен, что этот маршрут скоро вернется в нашу маршрутную сеть", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.
Как сообщалось, оборот концерна airBaltic в первом полугодии этого года уменьшился на 63,6% - до 78,713 млн евро, убытки выросли в семь раз 184,77 млн евро.
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