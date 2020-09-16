airBaltic временно прекращает полеты в Лиепаю

"Мы продолжаем обеспечивать полеты по более чем 50 направлениям по всей Европе, обеспечиваем лучшие соединения в Балтии. К сожалению, ограничения на поездки значительно повлияли на нашу деятельность, и спрос на рейсы в Лиепаю в настоящее очень невелик. Я уверен, что этот маршрут скоро вернется в нашу маршрутную сеть", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.