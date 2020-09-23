Правительство работает над тем, как отличить налогонеплательщиков от получателей маленьких зарплаты

Планируя ввести минимальный социальный взнос, правительство договорилось о том, что, если работающий в альтернативных налоговых режимах человек получает доход в размере по крайней мере минимальной зарплаты, он должен платить минимальный социальный налог.

Актуальным остается вопрос, что делать с теми работниками, которые получают меньше минимальной зарплаты. Что касается большей части таких работников, то существуют подозрения, что происходит обман и их реальные доходы больше. Люди, которые действительно зарабатывают мало, в этой группе составляют меньшую часть.

Правительство еще работает над механизмом, как отделить тех, кто на самом деле получает меньше минимальной зарплаты, от тех, кто не хочет платить налоги, сказал Кариньш.

Также нужно искать возможности, как повысить доходы людей, которые не получают даже минимальной зарплаты, добавил премьер.