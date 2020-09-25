Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19. Теперь он "говорит" по-русски

Артист рассказал, что его вакцинировали в районе Лонг-Айленда в США. Броуди также отметил, что "I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши". Сопроводил он свой пост хэштегами #дешевка #vaccine.

Ранее российские власти сообщали, что в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса должны принять участие 40 000 человек. Как пишет "Дождь", вакцинация уже началась в московских и региональных поликлиниках.