Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19. Теперь он "говорит" по-русски

Американский актер Эдриен Броуди сообщил, что стал волонтером третьей фазы испытаний российской вакцины от Covid-19. Согласно его словам, ему сделали первый укол 23 сентября. В своем Instagram мужчина написал по-английски, что пока не чувствует побочных эффектов... А затем перешел на русский язык.
Артист рассказал, что его вакцинировали в районе Лонг-Айленда в США. Броуди также отметил, что "I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши". Сопроводил он свой пост хэштегами #дешевка #vaccine.
I thought I should let everyone know that yesterday I volunteered for the vaccine trials for Covid-19, held here in the Long Island area. The vaccine is one that was created in Russia. I received my first shot yesterday at 4:00 pm, and I wanted to let you all know that it’s completely safe, with иo side effects whatsoeveя, and that I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши. #дешевка #vaccine
Ранее российские власти сообщали, что в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса должны принять участие 40 000 человек. Как пишет "Дождь", вакцинация уже началась в московских и региональных поликлиниках.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!