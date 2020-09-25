Пт, 25.09.2020
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  • Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19. Теперь он "говорит" по-русски

Актер Эдриен Броуди сделал российскую прививку от Covid-19. Теперь он "говорит" по-русски

ФОТО: Reuters/ScanPix

Американский актер Эдриен Броуди сообщил, что стал волонтером третьей фазы испытаний российской вакцины от Covid-19. Согласно его словам, ему сделали первый укол 23 сентября. В своем Instagram мужчина написал по-английски, что пока не чувствует побочных эффектов... А затем перешел на русский язык.

Артист рассказал, что его вакцинировали в районе Лонг-Айленда в США. Броуди также отметил, что "I feelshκι χoρoshό я чувствую себя немного странно и я думаю, что вытащил ослиные уши". Сопроводил он свой пост хэштегами #дешевка #vaccine.

Ранее российские власти сообщали, что в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса должны принять участие 40 000 человек. Как пишет "Дождь", вакцинация уже началась в московских и региональных поликлиниках.

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