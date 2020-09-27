Видео ⟩ В Латвии снова замечено редчайшее животное - лось-альбинос

В начале этого года передача Bez Tabu уже рассказывала о лосе-альбиносе, обитающем в окрестностях Виляки. В прошлый раз его на видео сняли тоже охотники, обеспокоенные, что из-за своего бросающегося в глаза окраса животное под угрозой. Охотники пообещали никогда не поднимать против него оружие, а скорее наоборот - охранять его от хищников.

На новом видео, присланным охотником из Латгале, заснят все то же лось-альбинос, о котором Bez Tabu уже рассказывала в начале года. По словам охотника, лось снова замечен там же - в окрестностях Виляки. Кадры свидетельствуют, что с редким животным все в порядке - хищники его не тронули.

Видео очевидца Bez Tabu