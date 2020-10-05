Во многих регионах в новом отопительном сезоне будут более низкие тарифы

Тарифы на тепловую энергию снизились во многих населенных пунктах Латвии, в том числе в Риге - на 23,4%, в Даугавпилсе - на 14,1%, в Валмиере - на 16,3%, в Цесисе - на 9,9%, в Айзкраукле - на 21%, в Кекаве - на 31%, в Пиньки - на 27,8%.

Средний тариф на тепловую энергию в Латвии снизился с 54,51 евро за мегаватт-час (МВт/ч) до 52,38 евро за МВт/ч, в том числе в некоторых регионах снижение составило до 10 евро за МВт/ч.

Директор департамента энергетики КРОУ Лига Куревска отметила, что в связи с ситуацией на рынке топлива многие теплоэнергетические предприятия в этом году получили возможность значительно снизить затраты на производство тепла и, соответственно, тарифы для населения. Стоимость природного газа на оптовом рынке по сравнению с прошлым годом снизилась почти вдвое, а цена на щепу - на 10-15%.

В настоящее время на рассмотрении в КРОУ находятся проекты тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей 14 предприятий, часть из которых планируется утвердить до конца этого года, например, тариф в Коценском крае, Гробине, Мадоне, Салдусе, Броцены и др.