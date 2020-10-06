Как приход Lidl в Латвию изменит ситуацию на рынке труда в торговле?

Lidl, который сейчас работает в 32 странах мира, в том числе и в Литве, в обозримом будущем начнет работу и в Латвии. Об этом, впрочем, не свидетельствует информация самого предприятия, так как открытие магазинов Lidl держат в тайне. Однако компания завершила строительство логистического центра в Риге, а также сдала в эксплуатацию десять зданий магазинов.

Кроме того, двухлетнее обучение прошли руководители магазинов и региональные руководители, началась и комплектация работников магазинов и логистического центра.

"Уже сейчас можно увидеть, что интерес к потенциальным работникам велик, так как мы можем предложить самую большую зарплату в сфере, а также другие дополнительные блага", - рассказала передаче представитель Lidl Зане Нельке.

Работников ищут в Риге и восьми региональных городах, обещая ставку до шести евро в час до уплаты налогов или брутто-зарплату в размере 960 евро, если работать 160 часов в месяц. Однако исполнительной дирекции Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Норис Крузитис считает, что обещанные Lidl блага уже кое-где стали реальностью, поэтому большого потрясения на рынке труда не ожидается. Кроме того, ряды работающих пополнил вызванный Covid-19 кризис.

"В то же время надо сказать, что так просто работников не получить. Их столько, сколько есть. Крупнейшие торговцы, например, Rimi уже сейчас платят куда выше среднего в сфере. 1

Нужно отметить, что не только зарплата устанавливает то, можно ли и за сколько можно перекупить работника. Есть чрезвычайно много аспектов. Думаю, что передел рынка будет, и это будут довольно агрессивные приемы, но они будут более творческими", - рассказал передаче Крузитис.

Больших изменений на рынке труда не прогнозирует и президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

"Возможно, зарплаты в Lidl будут немного выше, но нужно и понимать, что дисциплина там гораздо строже и учет рабочего времени очень скрупулезен",

- отметил Данусевич.

С открытием Lidl средние зарплаты в сфере вырастут, но ненамного, кроме того, другие игроки рынка уже сейчас увеличили зарплаты, тогда как роста продуктивности так резко не последовало, сообщает передача.