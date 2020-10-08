Среди стран Балтии цены растут только в Литве

Среди стран Балтии рост потребительских цен за месяц (в сентябре) и за год зафиксирован только в Литве.
По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,4%, в Латвии не изменился, а в Эстонии снизился на 0,3%.
За год (в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года) индекс потребительских цен на товары и услуги в Литве вырос на 0,7%, а в Латвии и Эстонии снизился соответственно на 0,3% и 1,1%.
Годовая (12-месячная) дефляция в Латвии фиксируется пятый месяц подряд, в Эстонии - шестой.
За год цены на товары в Литве снизились на 0,9%, на услуги выросли на 4,5%, в Латвии соответственно снизились на 1,1% и выросли на 1,7%, а в Эстонии снизились соответственно на 0,7% и на 1,7%.