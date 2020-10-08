Среди стран Балтии цены растут только в Литве

По данным национальных статистических служб, индекс потребительских цен в Литве в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,4%, в Латвии не изменился, а в Эстонии снизился на 0,3%.

За год (в сентябре этого года по сравнению с сентябрем прошлого года) индекс потребительских цен на товары и услуги в Литве вырос на 0,7%, а в Латвии и Эстонии снизился соответственно на 0,3% и 1,1%.

Годовая (12-месячная) дефляция в Латвии фиксируется пятый месяц подряд, в Эстонии - шестой.