Пуце: выплата доплат работникам временной администрации Риги была правильным решением

В передаче Латвийского радио "Утренняя панорама" он заявил, что администрация выплачивала компенсации не сама себе, а работникам бюро - людям, которым пришлось на семь месяцев уйти с другой работы, часто без гарантий возвращения, и работавшим очень напряженно.

Министр добавил, что доплаты получили немногие, и семь месяцев - достаточный период, чтобы оценить качество работы. 26

Как сообщалось, временная администрация Рижской думы платила своим работникам и и. о. исполнительного директора Ивете Залпетере щедрые доплаты в размере второй зарплаты, а по окончании работы выплатила премии в размере 100% от зарплаты.

Затлепетере, которая начала работать с 31 марта, получала в месяц 2353 евро до уплаты налогов. С 7 апреля в соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений ей установлена доплата за дополнительную работу в размере 30% от месячной зарплаты, то есть 706 евро в месяц. С 1 июня в соответствии с тем же законом установлена специальная доплата в размере 70% от оклада, или 1647 евро в месяц.