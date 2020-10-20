Премьер похвалил проект госбюджета будущего года

Представляя проект госбюджета на 2021 год, премьер-министр признал, что он предусматривает значительный дефицит бюджета, но его планируется ежегодно сокращать, и в 2022 году он будет ниже дефицита, предусмотренного маастрихтскими критериями. "Мы планируем постепенно сокращать дефицит без сокращения расходов", - сказал глава правительства.

Кариньш подчеркнул, что одним из важнейших критериев при разработке бюджета была необходимость повышать конкурентоспособности государства.

"Мы изучили налоговые ставки и пришли к выводу, что ставка налогов на рабочую силу - самая неконкурентоспособная, поэтому ее планируется снизить. Снижение налоговой нагрузки на рабочую силу позволит нам повысить конкурентоспособность страны",

- сказал премьер.

"Вторая концепция бюджета - это справедливость и ее укрепление", - сказал Кариньш, подчеркнув, что с 1 января минимальная заработная плата увеличится с 430 до 500 евро. Премьер отметил, что это хорошая новость для людей, получающих минимальную зарплату.

Правительство также предлагает повышение зарплат врачей в соответствии с законом, на что планируется выделить 183 млн евро. "Мы также планируем повышение заработной платы учителей, для чего требуется более 40 млн евро", - сказал Кариньш, напомнив, что решения Конституционного суда тоже должны быть выполнены.

"В условиях пандемии и спада экономики мы предлагаем бюджет с дополнительными вложениями в размере около 300 млн евро, что соответствует основному тезису о том, что бюджет должен способствовать стимулированию экономики", - сказал Кариньш.

Премьер отметил, что во время кризиса из-за Covid-19 весной все общество очень ясно увидело, что в стране существует социальное неравенство и несправедливость. Поэтому правительство искало способы помочь тем людям, которые платили налоги по альтернативным налоговым режимам и не были социально защищены.

"Чтобы исправить это, с 1 июля мы введем минимальный социальный налог, который будет сопровождаться постепенным упрощением альтернативных режимов",

- сказал премьер.