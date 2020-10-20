За девять месяцев прибыль Swedbank в Латвии составила 70 млн евро

На спад прибыли повлияло увеличение расходов, а также меньшие доходы банка. Также на прибыль повлияло создание кредитных накоплений, которые за девять месяцев достигли 4 млн евро, тогда как за тот же период прошлого года - 1 млн евро.

Финансовый отчет банка свидетельствует, что за девять месяцев 2020 года прибыль группы Swedbank в Латвии составила 56,873 млн евро, что на 28,5% меньше, чем за тот же период 2019 года. Активы группы Swedbank в конце сентября составили 7,257 млрд евро, что на 24,6% или 1,434 млрд евро больше, чем в конце 2019 года.

Кропс отметил, что чистые процентные доходы Swedbank остались стабильными. Кредитный портфель за это время вырос на 2%. Особенно следует выделить прирост в сегменте домохозяйств, где кредитный портфель увеличился на 5%. При этом размер портфеля предприятий сократился на 1%. Размер вкладов увеличился на 16% в сравнении с третьим кварталом прошлого года.

С уменьшением поступлений от обслуживания платежей и платежных карт чистые комиссионные доходы банка сократились на 6%. Это объясняется изменениями повседневных привычек клиентов, вызванными Covid-19.

Другие доходы банка за девять месяцев этого года уменьшились на 11%, на что повлияло снижение доходов в сфере страхования и операций с финансовыми инструментами.