Первые белорусские предприятия приняли решение о переселении в Латвию

В конце августа LIAA начало регулярную коммуникацию с белорусскими ИТ-предприятиями, которые из-за нестабильной политической ситуации обдумывали возможность переноса своей деятельности в другие страны.

Из тех 17 компаний, которые приняли решение работать в Латвии, каждый проект находится в своей стадии развития. В настоящее время к работе в Латвии приступили по крайней мере три предприятия. Они открыли банковские счета, нашли помещения и уладили формальности с переездом работников. Другие предприятия находятся на стадии развития. Создаются новые направления бизнеса, ведется поиск работников уже в Латвии.

По планам этих 17 предприятий, в ближайшие месяцы в Латвии будет создано более 1000 новых рабочих мест. По крайней мере половина предприятий раньше работали в Минском парке высоких технологий.