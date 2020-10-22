Европарламент решит, в каких случаях бургер нельзя называть бургером

В прошлом месяце Евросоюз получил открытое письмо от сельскохозяйственной лобби-группы Copa-Cogeca. В письме сказано, что "в традиционной мясной индустрии такие слова как ветчина, салями и стейк - часть культурного наследия Европы, и их пищевая ценность не эквивалентна". Именно поэтому лобби-группа хочет сохранить "мясные названия для мясных продуктов". В частности, "гамбургер" и "колбаса" могут называться так только в случаях, если эти продукты сделаны из красного мяса.

Письмо было разослано по причине того, что в ЕС все большую популярность получают различные продукты, не содержащие мяса. 43

Именно поэтому представители бизнеса указывают, что потребителей очень может сбить с толку мысль, что "версия конкретного продукта с различными заменителями" - та же самая еда, что и с мясом в составе.

Bloomberg цитирует эксперта продовольственной сферы Элена Волдена, который отметил, что "веганский бургер может вызвать некоторую путаницу и различные странные обозначения, например "безмясная котлета" или "созданная на растительной базе булочка".