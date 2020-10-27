Если станет хуже. К чему надо готовиться жителям в случае усугубления ситуации с Covid-19?

Судебные процессы при таком сценарии проходили бы очно только в неотложных случаях. В то же время было бы расширено использование письменных и дистанционных протестов, в свою очередь заключенных бы в суд не конвоировали. Услуги суда были бы доступны только дистанционно.

Будут запрещены посещения центров социального ухода и больниц, будет ограничено предоставление амбулаторных услуг в больницах, за исключением услуг для тяжелобольных или паллиативных пациентов. Также будут строго ограничены амбулаторные и стационарные медицинские услуги.

Региональным больницам придется перепрофилировать свои койко-места, тогда как пациентов будут направлять в больницы меньшего уровня. NMPD сможет отказывать в вызовах и пациентов будут передавать под надзор семейного врача.

Будут введены строгие ограничения услуг здравоохранения за исключением услуг неотложной помощи и семейных врачей, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуг здравоохранения.

В такой ситуации предусмотренная мощность тестирования составит в среднем 6000 анализов на Covid-19 в день.

В плане поясняется, что меры, рекомендованные для каждого уровня риска, реализуются не одновременно, а постепенно, в зависимости от факторов, которые являются ведущими в распространении вируса на конкретный момент.

Указано также, что любая деятельность в любой фазе может быть дополнительно ограничена или остановлена в региональном или государственном масштабе, если будет констатирована связь с рисками распространения Covid-19.

Также отмечается, что в плане указаны максимальные решения для каждой фазы риска, и перед введением этих решений будут введены промежуточные решения согласно запланированным для каждой сферы мероприятиям.

Упомянутый план, как на пресс-конференции пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле, "включает в себя не только эпидемиологические критерии, это комплекс, видение нескольких сфер на ограничения, которые необходимо принимать в определенной фазе распространения инфекции".

Для визуального восприятия в плане используются цвета - красный цвет означает, что распространение очень высоко, а зеленое, - что низко. Сейчас, по словам Винькеле, "мы в оранжевой зоне - прямо посередине", но соответственные ограничения уже приняты. Таким образом, если эпидемиологическая ситуация значительно ухудшится, Латвия попадет в последнюю фазу очень высокого риска, которая обозначается красным цветом.

"Мы надеемся, что этим удастся уровень заражения, во-первых, стабилизировать, и затем, в течение двух-трех недель, наблюдать и падение", - прокомментировала действующие ограничения министр.

В случае обратного сценария - если закончится красная зона - правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации,

пояснила политик.

"Я уверена, что латвийское общество очень равноправно, сознательно и готово к сотрудничеству, и мы сможем избежать такого сценария", - добавила Винькеле, отметив, что эффект можно будет увидеть не быстрее, чем в течение двух недель. В свою очередь если говорить о снижении числа пациентов в больницах, то политик прогнозирует временную подвижку.