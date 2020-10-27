Если станет хуже. К чему надо готовиться жителям в случае усугубления ситуации с Covid-19?

Если Латвия попадает в самую высокую из четырех установленных Минздравом категорий риска распространения Covid-19, будут работать только магазины товаров первой необходимости, развлекательные заведения будут закрыты, будет ограничено предоставление медицинских услуг и введен ряд других ограничений.
Правительство во вторник приняло предложенную Министерством здравоохранения стратегию борьбы с Covid-19. Она предусматривает четыре категории риска, первая из которых является самой низкой, а четвертая - самой высокой. "Сейчас мы находимся в третьей категории риска", - пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В плане, в котором объясняется введение ограничений при конкретных показателях заболевания, выдвинуты три фактора, которые по отдельности или в комбинации с другими приводят к четвертой категории риска или ситуации очень высокого риска.
Также это произойдет, если число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей превысит средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) на 50% или если смертность среди пациентов с Covid-19 в Латвии превысит средний показатель по ЕС.
План предусматривает, что в такой ситуации, наряду с вышеупомянутыми ограничениями, как в помещениях, так и на улице лимит на скопления людей будет составлять 50 человек. В такой ситуации не будут проводиться ни публичные, ни частные мероприятия, за исключением похорон. В области культуры будет происходить только выдача книг в библиотеках, другие мероприятия будут отменены.
Кроме того, прекратят работу места религиозной деятельности, богослужения будут проводиться только удаленно. В местах общественного питания еда будет подаваться только на вынос, на всех местах работы необходимо будет носить маски или щитки, прикрывающие рот и нос.
В условиях очень высокого риска распространения Covid-19 не будут проводиться очные занятия художественной самодеятельности и творческих коллективов, а также занятия по интересам, при индивидуальных занятиях нужно будет соблюдать дистанцию два метра. Будут запрещены детские лагеря и очные занятия профессионального образования для взрослых.
Спортивные тренировки будут проводиться только на открытом воздухе в группах не более 20 человек при соблюдении дистанции два метра. В закрытых помещениях смогут проводиться только контролируемые тренировки взрослых команд Латвийской олимпийской сборной и Латвийской паралимпийской сборной, а также профессиональных спортсменов.
Не будут проводиться спортивные соревнования, за исключением контролируемых международных соревнований высшего уровня по олимпийским видам спорта для взрослых и без зрителей.
Фитнес и тренажерные залы, как и уличные спортивные клубы, прекратят работу. Деятельность прекратят и спортивные базы за исключением их использования для взрослых сборных.
Учащиеся 7-12-х классов в таком случае будут учиться дистанционно. Для студентов профессиональных и высших учебных заведений обучение будет проходить частично дистанционно.
Судебные процессы при таком сценарии проходили бы очно только в неотложных случаях. В то же время было бы расширено использование письменных и дистанционных протестов, в свою очередь заключенных бы в суд не конвоировали. Услуги суда были бы доступны только дистанционно.
Будут запрещены посещения центров социального ухода и больниц, будет ограничено предоставление амбулаторных услуг в больницах, за исключением услуг для тяжелобольных или паллиативных пациентов. Также будут строго ограничены амбулаторные и стационарные медицинские услуги.
Региональным больницам придется перепрофилировать свои койко-места, тогда как пациентов будут направлять в больницы меньшего уровня. NMPD сможет отказывать в вызовах и пациентов будут передавать под надзор семейного врача.
Будут введены строгие ограничения услуг здравоохранения за исключением услуг неотложной помощи и семейных врачей, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуг здравоохранения.
В такой ситуации предусмотренная мощность тестирования составит в среднем 6000 анализов на Covid-19 в день.
Указано также, что любая деятельность в любой фазе может быть дополнительно ограничена или остановлена в региональном или государственном масштабе, если будет констатирована связь с рисками распространения Covid-19.
Также отмечается, что в плане указаны максимальные решения для каждой фазы риска, и перед введением этих решений будут введены промежуточные решения согласно запланированным для каждой сферы мероприятиям.
Упомянутый план, как на пресс-конференции пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле, "включает в себя не только эпидемиологические критерии, это комплекс, видение нескольких сфер на ограничения, которые необходимо принимать в определенной фазе распространения инфекции".
Для визуального восприятия в плане используются цвета - красный цвет означает, что распространение очень высоко, а зеленое, - что низко. Сейчас, по словам Винькеле, "мы в оранжевой зоне - прямо посередине", но соответственные ограничения уже приняты. Таким образом, если эпидемиологическая ситуация значительно ухудшится, Латвия попадет в последнюю фазу очень высокого риска, которая обозначается красным цветом.
"Мы надеемся, что этим удастся уровень заражения, во-первых, стабилизировать, и затем, в течение двух-трех недель, наблюдать и падение", - прокомментировала действующие ограничения министр.
пояснила политик.
"Я уверена, что латвийское общество очень равноправно, сознательно и готово к сотрудничеству, и мы сможем избежать такого сценария", - добавила Винькеле, отметив, что эффект можно будет увидеть не быстрее, чем в течение двух недель. В свою очередь если говорить о снижении числа пациентов в больницах, то политик прогнозирует временную подвижку.
По мнению министра важно, чтобы "мы не тестировали устойчивость латвийской системы здравоохранения в природе и реальности", так как из-за Covid-19 другие болезни никуда не пропали.