Ср, 28.10.2020
Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Если станет хуже. К чему надо готовиться жителям в случае усугубления ситуации с Covid-19?

Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Если Латвия попадает в самую высокую из четырех установленных Минздравом категорий риска распространения Covid-19, будут работать только магазины товаров первой необходимости, развлекательные заведения будут закрыты, будет ограничено предоставление медицинских услуг и введен ряд других ограничений.

Правительство во вторник приняло предложенную Министерством здравоохранения стратегию борьбы с Covid-19. Она предусматривает четыре категории риска, первая из которых является самой низкой, а четвертая - самой высокой. "Сейчас мы находимся в третьей категории риска", - пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В плане, в котором объясняется введение ограничений при конкретных показателях заболевания, выдвинуты три фактора, которые по отдельности или в комбинации с другими приводят к четвертой категории риска или ситуации очень высокого риска.

Одним из этих факторов является число госпитализированных с Covid-19 пациентов. Если оно достигнет 80% от мощности больниц, будет достигнута четвертая категория риска.

Также это произойдет, если число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей превысит средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) на 50% или если смертность среди пациентов с Covid-19 в Латвии превысит средний показатель по ЕС.

План предусматривает, что в такой ситуации, наряду с вышеупомянутыми ограничениями, как в помещениях, так и на улице лимит на скопления людей будет составлять 50 человек. В такой ситуации не будут проводиться ни публичные, ни частные мероприятия, за исключением похорон. В области культуры будет происходить только выдача книг в библиотеках, другие мероприятия будут отменены.

Кроме того, прекратят работу места религиозной деятельности, богослужения будут проводиться только удаленно. В местах общественного питания еда будет подаваться только на вынос, на всех местах работы необходимо будет носить маски или щитки, прикрывающие рот и нос.

Работу прекратят не только бары и заведения подобного типа, но и места активных развлечений, такие как бассейны и приключенческие тропы.

В условиях очень высокого риска распространения Covid-19 не будут проводиться очные занятия художественной самодеятельности и творческих коллективов, а также занятия по интересам, при индивидуальных занятиях нужно будет соблюдать дистанцию два метра. Будут запрещены детские лагеря и очные занятия профессионального образования для взрослых.

Спортивные тренировки будут проводиться только на открытом воздухе в группах не более 20 человек при соблюдении дистанции два метра. В закрытых помещениях смогут проводиться только контролируемые тренировки взрослых команд Латвийской олимпийской сборной и Латвийской паралимпийской сборной, а также профессиональных спортсменов.

Не будут проводиться спортивные соревнования, за исключением контролируемых международных соревнований высшего уровня по олимпийским видам спорта для взрослых и без зрителей.

Фитнес и тренажерные залы, как и уличные спортивные клубы, прекратят работу. Деятельность прекратят и спортивные базы за исключением их использования для взрослых сборных.

При достижении этого уровня риска в дошкольных образовательных учреждениях будут работать дежурные группы, для 1-6-х классов образовательный процесс будет проходить только в рамках одного класса и частично в удаленном формате.

Учащиеся 7-12-х классов в таком случае будут учиться дистанционно. Для студентов профессиональных и высших учебных заведений обучение будет проходить частично дистанционно.

Судебные процессы при таком сценарии проходили бы очно только в неотложных случаях. В то же время было бы расширено использование письменных и дистанционных протестов, в свою очередь заключенных бы в суд не конвоировали. Услуги суда были бы доступны только дистанционно.

Будут запрещены посещения центров социального ухода и больниц, будет ограничено предоставление амбулаторных услуг в больницах, за исключением услуг для тяжелобольных или паллиативных пациентов. Также будут строго ограничены амбулаторные и стационарные медицинские услуги.

Региональным больницам придется перепрофилировать свои койко-места, тогда как пациентов будут направлять в больницы меньшего уровня. NMPD сможет отказывать в вызовах и пациентов будут передавать под надзор семейного врача.

Будут введены строгие ограничения услуг здравоохранения за исключением услуг неотложной помощи и семейных врачей, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуг здравоохранения.

В такой ситуации предусмотренная мощность тестирования составит в среднем 6000 анализов на Covid-19 в день.

В плане поясняется, что меры, рекомендованные для каждого уровня риска, реализуются не одновременно, а постепенно, в зависимости от факторов, которые являются ведущими в распространении вируса на конкретный момент.

Указано также, что любая деятельность в любой фазе может быть дополнительно ограничена или остановлена в региональном или государственном масштабе, если будет констатирована связь с рисками распространения Covid-19.

Также отмечается, что в плане указаны максимальные решения для каждой фазы риска, и перед введением этих решений будут введены промежуточные решения согласно запланированным для каждой сферы мероприятиям.

Упомянутый план, как на пресс-конференции пояснила министр здравоохранения Илзе Винькеле, "включает в себя не только эпидемиологические критерии, это комплекс, видение нескольких сфер на ограничения, которые необходимо принимать в определенной фазе распространения инфекции".

Для визуального восприятия в плане используются цвета - красный цвет означает, что распространение очень высоко, а зеленое, - что низко. Сейчас, по словам Винькеле, "мы в оранжевой зоне - прямо посередине", но соответственные ограничения уже приняты. Таким образом, если эпидемиологическая ситуация значительно ухудшится, Латвия попадет в последнюю фазу очень высокого риска, которая обозначается красным цветом.

"Мы надеемся, что этим удастся уровень заражения, во-первых, стабилизировать, и затем, в течение двух-трех недель, наблюдать и падение", - прокомментировала действующие ограничения министр.

В случае обратного сценария - если закончится красная зона - правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации,

пояснила политик.

"Я уверена, что латвийское общество очень равноправно, сознательно и готово к сотрудничеству, и мы сможем избежать такого сценария", - добавила Винькеле, отметив, что эффект можно будет увидеть не быстрее, чем в течение двух недель. В свою очередь если говорить о снижении числа пациентов в больницах, то политик прогнозирует временную подвижку.

По мнению министра важно, чтобы "мы не тестировали устойчивость латвийской системы здравоохранения в природе и реальности", так как из-за Covid-19 другие болезни никуда не пропали.

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