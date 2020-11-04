Новые ограничения могут коснуться общепита и развлекательных заведений

По ее словам, ограничения будут введены в местах, где широко распространяется инфекция и люди интенсивно вступают в контакт. На данный момент в этом списке "открыты" развлекательные и культурные мероприятия, сказала министр.

Хотя такие мероприятия уже сейчас регулируются за счет фиксированных сидячих мест, этого недостаточно, так как недавно несколько человек заразились коронавирусом на концерте.

Вторым направлением ограничений будет общественное питание.