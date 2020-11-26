В Латвии вводится новое пособие - по присмотру за детьми

Данное пособие родитель сможет получить, если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно.

Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.

Пособие составит 60% от средней за последние 12 месяцев зарплаты, с которой делались взносы социального страхования. Согласно решению правительства, подоходный налог с данного пособия уплачиваться не должен.