В Латвии вводится новое пособие - по присмотру за детьми

В четверг, 26 ноября, Сейм в срочном порядке принял ряд поправок к законодательству, разрешающих на определенное время ввести в Латвии новый вид пособия - по присмотру за детьми.
Данное пособие родитель сможет получить, если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно.
Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.
Пособие составит 60% от средней за последние 12 месяцев зарплаты, с которой делались взносы социального страхования. Согласно решению правительства, подоходный налог с данного пособия уплачиваться не должен.
Пособие можно получить один раз (из расчета за 14 календарных дней) с 30 ноября до 31 декабря 2020 года и один раз - с 1 января до 30 июня 2021 года.