Чт, 26.11.2020
Меня беспокоит, что в первую очередь принимаются решения об ограничениях, а механизмы поддержки недоступны или все еще обсуждаются, и не все будут соответствовать критериям получения поддержки. Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.
Сандис Гиргенс, министр внутренних дел.

В Латвии вводится новое пособие - по присмотру за детьми

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В четверг, 26 ноября, Сейм в срочном порядке принял ряд поправок к законодательству, разрешающих на определенное время ввести в Латвии новый вид пособия - по присмотру за детьми.

Данное пособие родитель сможет получить, если школьник младше десяти лет вынужден учиться удаленно.

Это относится и к тем родителям, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью младше 18 лет, но из-за Covid-19 он не может посещать дневной центр ухода.

Пособие составит 60% от средней за последние 12 месяцев зарплаты, с которой делались  взносы социального страхования. Согласно решению правительства, подоходный налог с данного пособия уплачиваться не должен.

Пособие можно получить один раз (из расчета за 14 календарных дней) с 30 ноября до 31 декабря 2020 года и один раз - с 1 января до 30 июня 2021 года. 

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