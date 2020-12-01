Концерты Баста, "Би-2" и "АлоэВера": несмотря на Covid-19, их пришли послушать до 20 тысяч человек

Глава города Александр Беглов ранее отметил, что ситуация с заболевшими коронавирусом близка к критической, но на концерты в Петербурге пришли до 20 тысяч человек. Музыкантов раскритиковали в соцсетях, а они заверили, что соблюдали все требования властей.

Напомним, что большинство российских музыкантов отменили свои масштабные концерты, а во многих крупных городах России действуют строгие ограничения на проведение массовых мероприятий. К примеру, в Москве концерты проводить можно, но площадка должна быть заполнена не больше чем на четверть.

В Петербурге эти ограничение мягче - зал можно заполнять наполовину. С 1 декабря ограничение сделают как в Москве.

Рэпер Баста два дня подряд выступал в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что арена была заполнена не более чем наполовину. Но издание "Медуза" со ссылкой на посетительницу передает, что "зал был заполнен примерно на 70%".

Группа "Би-2" (с симфоническим оркестром) давала два шоу подряд, 27 и 28 ноября, в СК "Юбилейный" на семь тысяч человек. Пресс-секретарь группы Мария Вьюгина заверила, что на каждом из выступлений было не больше трех с половиной тысяч зрителей.

Группа "АлоэВера" продала на концерт около 500 билетов. После концертов люди стали жаловаться, что меры защиты на выступлениях не соблюдались.

Портал "Медуза" пообщался с несколькими посетителями концертов - все они заявили, что ограничения на них соблюдало подавляющее большинство зрителей.

Те, кто были на концерте говорили, что перед входом зрителям измеряли температуру, а посетители снимали маски, только когда хотели попить. Правда, некоторые посетители концерта вставали со своих стульев и танцевали. Да, вместо танцпола во время концерта сделали партер, но люди не сидели, а танцевали у своих мест. Люди танцевали уже после первой песни.

Посетители концертов уверены, что в метро или магазинах шанс заразиться коронавирусом как минимум не меньше.

Посетители отмечали, что контроль безопасности на концертах был серьезным, а в зал пускали только тех, кто надел маску - некоторых посетителей даже выводили из зала. Одна из фанаток рэпера Басты в разговоре с "Медузой" предположила, что негативные отзывы пишут, которые из-за Covid-19 не смогли попасть на выступление рэпера.

Журналисты указывают, что петербургские чиновники проверяют концерты выборочно. И на самых массовых нарушений пока не обнаружено.

Например, были зафиксированы нарушения в двух клубах - "А2" и "Космонавт", где 28 ноября выступали группы "Чиж & Co" и "Бригадный подряд". На самых массовых концертах нарушений чиновники не нашли. Однако после многочисленных публикаций о концерте Басты специалисты комитета по культуре заявили, что проведут дополнительную проверку.

Сейчас Ледовый дворец уже объявил, что отменяет все концерты до февраля. А Баста выпустил видеообращение, в котором еще раз заверил, что все требования на концертах были соблюдены. Но массовые мероприятия в Петербурге продолжатся. Уже известно, что со зрителями пройдет матч Лиги чемпионов между "Зенитом" и немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

Музыканты сходятся в одном: посещение концертов - это личная ответственность зрителей. Но переносят большинство выступлений.

Артисты уверены, что в условиях пандемии коронавируса их выступления, может быть, даже более важны, чем в обычное время. Организаторы в свою очередь отмечают, что стараются соблюдать все ограничения.

Портал "Медуза" подсчитал, сколько людей могло заразиться на концертах.