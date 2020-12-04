Фото ⟩ Павел Прилучный посетил публичное мероприятие после операции на лице

На днях СМИ стало известно, что Павла Прилучного выписали из больницы, где ему провели операцию на лице. И вот вчера звезда актер впервые вышел в свет после злополучного инцидента.
Журналисты заметили Павла на премьере картины "Комета Галлея", где он сыграл одну из ключевых ролей вместе с Анной Чиповской.
Артист поделился в сторис снимком с мероприятия, но на фото нельзя рассмотреть его лица - артист спрятал его под максой и темными очками.
Вокруг истории с избиением ходило немало слухов: нашлись те, кто предположил, что история с избиением - всего лишь пиар сериала "В клетке", но Павел поспешил опровергнуть эти доводы.
"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - написал актер в соцсетях.
Также Павел поблагодарил врачей за помощь и тех, кто поддерживает его, несмотря ни на что.
Напомним, 23 ноября российский актер Павел Прилучный обратился за помощью в московскую больницу имени Н. И. Пирогова. Медики приняли решение госпитализировать 33-летнего артиста, у которого были многочисленные травмы черепа и лица.
Его агент Екатерина Сычева в разговоре с Пятым каналом призналась, что пока не может подробно рассказать, что же именно случилось с актером. Известно, что он уже дал эксклюзивное интервью одному из телеканалов. Говорится лишь, что это якобы "вклад" в будущий проект.