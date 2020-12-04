Фото ⟩ Павел Прилучный посетил публичное мероприятие после операции на лице

Журналисты заметили Павла на премьере картины "Комета Галлея", где он сыграл одну из ключевых ролей вместе с Анной Чиповской.

Артист поделился в сторис снимком с мероприятия, но на фото нельзя рассмотреть его лица - артист спрятал его под максой и темными очками.

Вокруг истории с избиением ходило немало слухов: нашлись те, кто предположил, что история с избиением - всего лишь пиар сериала "В клетке", но Павел поспешил опровергнуть эти доводы.

ФОТО: Instagram

"Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было... Эта версия безусловно гораздо интереснее правды, так что предлагаю пока остановиться на ней - по крайней мере, все посмеемся. А реальные детали произошедшего отдадим правоохранительным органам для работы - там они больше пригодятся", - написал актер в соцсетях.

Также Павел поблагодарил врачей за помощь и тех, кто поддерживает его, несмотря ни на что.

Напомним, 23 ноября российский актер Павел Прилучный обратился за помощью в московскую больницу имени Н. И. Пирогова. Медики приняли решение госпитализировать 33-летнего артиста, у которого были многочисленные травмы черепа и лица.