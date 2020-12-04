"Бровкам и ноготочкам" дали зеленый свет: большинство услуг по уходу за лицом и телом разрешено

Согласно поправкам в распоряжении о режиме чрезвычайной ситуации, со 2 декабря разрешены все услуги по уходу за лицом и телом, например, процедуры для лица, массаж, ваксация, наращивание ресниц, коррекция и покраска бровей, роспись тела хной, а также маникюр, педикюр, услуги парикмахера, перманентный макияж, микропигментация и солярий.

В то же время по-прежнему запрещено предоставлять следующие услуги - пирсинг, в том числе ушей, татуирование, использование СПА и бассейнов для хорошего самочувствия и релаксации (а не спорта), а также услуги по росписи тела и лица для детей.

В свою очередь, в банях общего пользования, предусмотренных только для нужд гигиены, а не для улучшения самочувствия, СПА и релаксации, могут работать только души, чтобы помыться.

Чтобы предоставлять разрешенные услуги, предоставляющим их необходимо соблюдать несколько требований по безопасности. Установлено, что услуги предоставляются только по предварительной записи, для одного посетителя должно быть предусмотрено минимум 10 квадратных метров доступной для посетителей площади помещения, кроме того, в помещениях могут находиться не более 20% от максимального числа людей, которое допускает инфраструктура конкретного места.

Если площадь помещения меньше 25 квадратных метров, в нем может находиться только один посетитель.

Кроме того, перед предоставлением услуги получатель должен заполнить анкету, в которой необходимо указать имя, фамилию и контактную информацию, чтобы с ним можно было связаться в случае эпидемиологического расследования.

Инспекция здравоохранения отмечает, что клиентов, отказывающихся предоставить эту информацию, поставщик услуги вправе не обслуживать.

Задокументированную информацию поставщику услуг необходимо хранить до окончания объявленного в Латвии режима ЧС. Образец анкеты доступен на сайте инспекции.