Видео ⟩ Необычная Земфира и провал дочери ведущего Первого канала на шоу "Голос"

Команда Полины Гагариной

Первой на сцену вышла Кристина Королькова с песней "Я не умею танцевать" Тыниса Мяги. Далее эстафету принял Кирилл Суслов с композицией Андрея Макаревича "Люблю я макароны".

Последней из тройки выступила Александра Мостовяк, исполнив песню Dancing Queen группы ABBA.

Жюри впечатлилось номерами.

"Я замер, когда увидел все эти три номера подряд... Я до сих пор нахожусь под впечатлением. Если я сегодня не застрелюсь, это будет великолепно", - сказал Шнуров.

В полуфинал Гагарина пропустила Кирилла Суслова. Оставшиеся наставники не стали добирать Кристину и Александру в свои команды.

Команда Сергея Шнурова

Первой на сцене появилась Надежда Самкова и исполнила песню Земфиры "Жить в твоей голове". Версия получилась очень неожиданная и чувственная.

Следующей на сцену вышла Лейла Мурадова с композицией Un-Break My Heart Тони Брекстон. Последней выступила Мария Русакова с песней "Помоги мне" из кинокомедии "Бриллиантовая рука".

Наставники оценили выступление девушек. Басте не понравился кавер на Земфиру, но он оценил другой номер.

"Очень понравилось выступление Марии в духе "Ленинграда", - заметил рэпер. Гагарина тоже осталась не в восторге от прочтения Земфиры. В следующий этап прошла Мария Русакова, а Полина Гагарина решила забрать к себе Надежду Самкову.

Команда Валерия Сюткина

Участник команды Сюткина Сурен Платонов исполнил композицию "Ночной каприз" группы "Моральный кодекс". После Михаил Жигалев вышел на сцену с песней "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой, а Дмитрий Венгеров завершил выступление тройки композицией "Полковнику никто не пишет" группы "Би-2".

"Мне понравилось выступление, интересная тройка... Как всегда, все аккуратно... Все в духе наставника", - сказал Вакуленко.

Сергей Шнуров остался недоволен выбором репертуара. В полуфинал прошел Сурен Платонов, а лидер группы "Ленинград" забрал в свою команду Дмитрия Венгерова.

Команда Басты

Вокалистка Марина Строкаченко представила наставникам композицию I’ll Never Love Again Леди Гаги.

Скандально известная дочь ведущего Первого канала Александра Будникова исполнила песню Эндрю Уэббера Everything’s Alright.

Настоящим украшением программы стало выступление Елизаветы Пурис с композицией Макса Фадеева "Танцы на стеклах". Кроме того, этот номер высоко оценили пользователи Сети.

"Марина показала такую амплитуду чувств, что просто "ахаха и охохо", спасибо", - заметил Шнуров.

Дальше прошла Елизавета.