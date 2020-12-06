Видео ⟩ "Ледниковый период": Бузова - Малефисента, Тодоренко - Клеопатра и настоящая змея

Темой программы были литературные и исторические герои. Напомним, что три дуэта оказались среди номинантов на вылет. Среди них была пара - Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Ведущая предстала в образе волшебницы Малефисенты и удивила прогрессом. Жюри поставили паре самый высокий из рискующих оказаться за бортом пар балл - 11.86.

Таким образом шоу покинула олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин. Они представили шуточные образы дуэта Бабы Яги и Кощея Бессмертного.