Видео ⟩ "Ледниковый период": Бузова - Малефисента, Тодоренко - Клеопатра и настоящая змея

В субботу, 5 декабря, в эфире Первого канала прошел десятый выпуск шоу "Ледниковый период". Зрителей вновь удивили образы Ольги Бузовой и Регины Тодоренко.
Темой программы были литературные и исторические герои. Напомним, что три дуэта оказались среди номинантов на вылет. Среди них была пара - Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Ведущая предстала в образе волшебницы Малефисенты и удивила прогрессом. Жюри поставили паре самый высокий из рискующих оказаться за бортом пар балл - 11.86.
Таким образом шоу покинула олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин. Они представили шуточные образы дуэта Бабы Яги и Кощея Бессмертного.
Регина Тодоренко и Роман Костомаров вновь удивили публику ярким представлением и своей техникой. Они предстали перед зрителями и жюри в образах Клеопатры и Марка Антония. Этот номер стал вновь одним из самых ярких в этом сезоне "Ледникового периода". В финале зрителей ожидало появление настоящей змеи.