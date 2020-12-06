Вс, 6.12.2020
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  • "Ледниковый период": Бузова - Малефисента, Тодоренко - Клеопатра и настоящая змея
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Видео ⟩ "Ледниковый период": Бузова - Малефисента, Тодоренко - Клеопатра и настоящая змея

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko/buzova86/ коллаж RUS TVNET

В субботу, 5 декабря, в эфире Первого канала прошел десятый выпуск шоу "Ледниковый период". Зрителей вновь удивили образы Ольги Бузовой и Регины Тодоренко. 

Темой программы были литературные и исторические герои. Напомним, что три дуэта оказались среди номинантов на вылет. Среди них была пара - Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Ведущая предстала в образе волшебницы Малефисенты и удивила прогрессом. Жюри поставили паре самый высокий из рискующих оказаться за бортом пар балл - 11.86.

Таким образом шоу покинула олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актер Евгений Пронин. Они представили шуточные образы дуэта Бабы Яги и Кощея Бессмертного. 

Регина Тодоренко и Роман Костомаров вновь удивили публику ярким представлением и своей техникой. Они предстали перед зрителями и жюри в образах Клеопатры и Марка Антония. Этот номер стал вновь одним из самых ярких в этом сезоне "Ледникового периода". В финале зрителей ожидало появление настоящей змеи. 

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