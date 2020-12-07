Пн, 7.12.2020
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Юрий Перевощиков
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  • "Сейчас я уличный музыкант": Ольга Раецка провела концерт во дворе в Пурвциемсе
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Видео ⟩ "Сейчас я уличный музыкант": Ольга Раецка провела концерт во дворе в Пурвциемсе

ФОТО: facebook.com/olga.rajecka , LETA / TVNET kolāža

Латвийская певица Ольга Раецка в воскресенье, 6 декабря, во дворе в Пурвциемсе провела концерт. 

Раецка опубликовала в Facebook видео, подписав: 

"Сейчас я уличный музыкант, не могу петь нигде, даже в церквях. Хотела и подбодрила людей в Пурвциемсе у многоэтажных домов. Если наше правительство не может этого в это трудное время, то я могу и рада".

"Конечно, приехали два экипажа полиции, хотя со старшими по дому все было согласовано, такой активности от полиции давно не было видно. Все закончилось хорошо, люди были на балконах, некоторые люди вышли на улицу с детскими колясками и животными", - написала Раецка. 

В конце она добавила: "Такого энтузиазма из окон и балконов давно не чувствовала. Спасибо, мой милый НАРОД". 

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