Если ситуация с Covid-19 значительно улучшится, все магазины могут открыть после 25 января

На прошлой неделе правительство решило, что до 25 января продолжатся различные ограничения, в том числе и в торговле. Пока в Латвии благодаря вакцинации против Covid-19 не будет установлен так называемый коллективный иммунитет, нужно быть очень осторожными с отменой ограничений, так как еще не наступило ожидаемое снижение числа заболеваний. В данный момент нет падения, но нет и резкого роста", - сказала Силиня.

Принимая во внимание вышеупомянутое, Силиня указала, что сейчас оперативная группа правительства работает над поправками к решениям правительства, которые могут вступить в силу после 25 января, сообщает агентство LETA.

Также она отметила, что правительство обсуждает, можно ли после 25 января позволить работать всем магазинам и оказывать запрещенные сейчас предпринимательские услуги. Она допустила, что в случае, если поставщик услуг нарушит условия эпидемиологической безопасности, государство сможет запретить ему заниматься конкретным видом бизнеса, пока действуют ограничения и режим чрезвычайной ситуации.

Силиня подтвердила агентству LETA, что более точный порядок торговли после 25 января обсуждается в оперативной группе и правительстве, однако главным условием будет значительное улучшение эпидемиологической ситуации. В свою очередь, эксперты подготовят конкретные решения по поводу того, какие именно услуги и товары в торговле могут быть разрешены.