Кариньш: если Рига примет весь ЧМ по хоккею, то IIHF должна помочь с финансированием

Пока премьер не называет сумму дополнительных расходов, если чемпионат полностью пройдет в Риге.

"Я пока не видел никаких расчетов, сколько это в целом может стоить", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что Латвия готова провести чемпионат в том объеме, в каком планировалось ранее, и финансирования в бюджете для этого достаточно. Если IIHF предложит провести все матчи чемпионата в Риге, важным будет вопрос, насколько велики будут дополнительные расходы и кто их покроет.

"Было бы логично, если бы IIHF пошла навстречу, потому что в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем",

- сказал Кариньш.