Ср, 20.01.2021
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Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального
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Кариньш: если Рига примет весь ЧМ по хоккею, то IIHF должна помочь с финансированием

Кришьянис Кариньш ФОТО: Valsts kanceleja

Если проведение чемпионата мира по хоккею в этом году будет поручено Риге, было бы логично, если бы Международная федерация хоккея на льду (IIHF) пошла навстречу с финансированием, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Пока премьер не называет сумму дополнительных расходов, если чемпионат полностью пройдет в Риге. 

"Я пока не видел никаких расчетов, сколько это в целом может стоить", - сказал Кариньш.

Он подчеркнул, что Латвия готова провести чемпионат в том объеме, в каком планировалось ранее, и финансирования в бюджете для этого достаточно. Если IIHF предложит провести все матчи чемпионата в Риге, важным будет вопрос, насколько велики будут дополнительные расходы и кто их покроет.

"Было бы логично, если бы IIHF пошла навстречу, потому что в конце концов это ее чемпионат, а мы в этом случае фактически им помогаем",

- сказал Кариньш.

Как сообщалось, чемпионат мира по хоккею в 2021 году планировалось провести в Риге и столице Белоруссии Минске, но IIHF лишила Белоруссию этого права.

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