Ограничения в экономике сохранятся как минимум до лета

"Ясно, что частичные экономические ограничения сохранятся, по крайней мере, до весны или лета и что мероприятия экономической поддержки, вероятно, будут продолжаться в течение нескольких месяцев. Поэтому важно регулярно оценивать их эффективность и соразмерность поддержки экономическому спаду, корректируя программы в случае необходимости", - говорится в сообщении.

FDP признала, что государственная помощь в связи с кризисом Covid-19 не оправдала ожиданий, и что инструменты поддержки необходимо корректировать в диалоге с предпринимателями и представителями общественных интересов, учитывая как краткосрочные экономические и социальные аспекты, так и среднесрочные фискальные аспекты.

"Восстановление экономики и возврат к устойчивой налогово-бюджетной политике будут возможны только после окончания кризиса, вызванного Covid-19. Поэтому необходимо срочно и адекватно инвестировать в вакцинацию, которая сейчас должна стать главным приоритетом правительства, как с точки зрения здоровья общественности, так и с точки зрения экономики ", - заявили кураторы фискальной дисциплины.

FDP сообщает, что в ближайшие годы в Латвии ожидаются крупные инвестиции Европейского Союза (ЕС), поэтому Министерству финансов следует проанализировать планируемый объем инвестиций, критерии выбора инвестиционных проектов, график и их влияние на экономику, что важно для учитывать при планировании фискальной политики.