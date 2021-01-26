Ассоциация торговцев повторно призывает отменить ограничения на торговлю в рабочие дни

"Повторно призываем правительство и Совет по кризисному управлению отменить ограничения на ассортимент товара в рабочие дни и начать обещанную открытую дискуссию об ограничений в кругу экспертов. Торговля - безопасное место", - отметил президент ассоциации.

Он пояснил, что ограничения продолжают подрывать маленьких и средних латвийских предпринимателей, вынуждая закрывать торговые места и производства.

Кроме того, Данусевич отметил, что

предусмотренная государством поддержка не достигает пострадавших в результате кризиса, так как из почти 75 000 предприятий сферы на поддержку квалифицировались всего 5%. 38

Данусевич добавил, что ассоциация начала опрос торговцев, чтобы выяснить причины, по которым они не могут получить господдержку. "Уже некоторое время назад мы обозначили два фактора - ошибочный взгляд, что декабрь - не обычный месяц для подсчета базы падения, и, что необходимо оказать поддержку и тем торговцам, которые развивались до кризиса, но у которых нет сравнительной истории прошлого года", - отметил он.

Также президент ассоциации проинформировал, что планирует обратиться по поводу установленных ограничений в суд Сатверсме.

Напомним, во вторник состоится совместное заседание правительства и Совета по кризисному управлению, на котором будет обсуждаться актуальная эпидемиологическая ситуация в стране.

Заседание в удаленном режиме начнется в 10.00. После него состоится пресс-конференция.

Минздрав на заседании представит информацию об актуальной эпидемиологической ситуации, объемах тестирования, ситуации в больницах и практиках семейных врачей.