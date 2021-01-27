Перевощиков рассказал, дети какого возраста заражаются Covid-19 чаще других

Говоря о возрасте больных, он отметил, что на протяжении двух недель во всех возрастных группах, кроме детей, наблюдалось снижение заболеваемости.

По словам Перевощикова, ситуация в возрастной группе от 7 до 9 лет достаточно стабильна, в группе от 10 до 12 лет наблюдается небольшое снижение заболеваемости, однако в группах 13-15-летних и особенно 16-18-летних подростков за четыре недели заболеваемость увеличилась.

Несмотря на удаленное обучение, приходится делать вывод, что подростки не сидят дома и встречаются, не соблюдая ограничения, сказал эпидемиолог. 3

Как рассказала представитель Минздрава Санита Янка, ситуация с Covid-19 в сфере здравоохранения по-прежнему критическая. Больницы пока справляются, но заполненность коек интенсивной терапии составляет около 80%.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 1103 новых случая Covid-19, скончались 12 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Умершие входили в возрастные группы от 55 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 63 027 человек, скончались 1138 человек, что составляет 1,82% всех инфицированных.

Во вторник было сделано 12 197 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 9%.

По расчетам агентства LETA, за последние 14 дней заразились 10 995 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 576,4 случая.

В понедельник госпитализировано 96 пациентов с Covid-19, в том числе пять переведены в другие стационары, а общее количество госпитализированных уменьшилось до 1052 человек, что на 15 человек меньше, чем днем ранее, сообщает Национальная служба здравоохранения.

У 948 человек среднетяжелое течение заболевания, что на 24 случая меньше, чем вчера, а в тяжелом состоянии находятся 104 пациента.