Не вакциной единой: что еще необходимо для прекращения пандемии

По мнению Всемирного экономического форума (WEF), вакцины сами по себе не помогут преодолеть пандемию. Также следует отметить, что важную роль играют ученые, результаты открытий которых могут помочь в лечении этого заболевания.
Из-за пандемии Covid-19 мир попал в ситуацию, в которой раньше никогда не был. Вакцины разрабатываются рекордными темпами и уже были получены тысячами людей в нескольких странах, но количество инфекций и смертей продолжает расти во всем мире. Так будет продолжаться еще несколько месяцев. В развивающихся странах пройдет больше года, прежде чем вакцины станут доступны для широкого круга людей.
Это означает, что Covid-19 будет продолжать создавать новые проблемы в жизни людей, а также вызывать множество новых смертей как в этом году, так и в ближайшие годы. Чтобы помочь тем, кто уже инфицирован вирусом, ученым и самым ярким специалистам в сфере здравоохранения необходимо разработать широкий арсенал с новыми вариантами лечения пациентов как в острой фазе заболевания, так и после условного лечения, когда люди все еще ощущают последствия вируса.
В этой области есть надежда - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в настоящее время исследует более 560 потенциальных лекарств для лечения Covid-19.
В этой области тоже есть проблемы: первый шаг - создать лекарство в лаборатории, а это дорогостоящий процесс. Затем это лекарство нужно сделать доступным и достаточно дешевым. Один из самых многообещающих продуктов - моноклональные антитела, которые очень сложно производить и распространять. Поэтому этих препаратов очень мало, а также они очень дороги и доступны не каждому.
Ускорить путь от лаборатории до больницы
В нормальных рыночных условиях процесс разработки и производства лекарств не предназначен для одновременной борьбы с заболеванием во всем мире. Это ситуация, которая вынуждает создавать новые альянсы, которые ускорят развитие различных инноваций, а также создание лекарств. Однако необходимо ускорить путь лекарств из лаборатории к пациентам.
Одним из важных факторов является необходимость многостороннего участия. 21 фармацевтическая компания объединились в большой альянс для борьбы с Covid-19. В этом случае фармацевтические компании объединяют усилия, хотя в обычной ситуации являются конкурентами. Совместная работа очень позитивна, поскольку может ускорить поставки лекарств не только богатым, но и странам со средним и низким уровнем доходов. Именно поэтому был создан Патентный набор лекарственных средств (MPP).
Основанная в 2010 году организация является одной из организаций здравоохранения ООН, которая создает, разрабатывает и предоставляет жизненно важные лекарства в странах с низким и средним уровнем доходов. За последнее десятилетие организация сотрудничала с разработчиками и производителями лекарств. Одним из достижений организации является доставка более десяти миллиардов единиц лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С в более чем 140 стран мира.