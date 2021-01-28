Чт, 28.01.2021
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Индра Вилипсоне, чью квартиру планирует конфисковать полиция
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Не вакциной единой: что еще необходимо для прекращения пандемии

ФОТО: AP/Scanpix

Прошлой весной, когда разразилась пандемия Covid-19, возлагались большие надежды на вакцину, которая потенциально может положить конец вирусу. Вакцина разработана, и процесс вакцинации начат, но это не значит, что есть причина расслабляться. Covid-19 будет продолжать распространяться до того момента, пока вакцина не станет доступной для широкого круга людей.

По мнению Всемирного экономического форума (WEF), вакцины сами по себе не помогут преодолеть пандемию. Также следует отметить, что важную роль играют ученые, результаты открытий которых могут помочь в лечении этого заболевания.

Из-за пандемии Covid-19 мир попал в ситуацию, в которой раньше никогда не был. Вакцины разрабатываются рекордными темпами и уже были получены тысячами людей в нескольких странах, но количество инфекций и смертей продолжает расти во всем мире. Так будет продолжаться еще несколько месяцев. В развивающихся странах пройдет больше года, прежде чем вакцины станут доступны для широкого круга людей.

Это означает, что Covid-19 будет продолжать создавать новые проблемы в жизни людей, а также вызывать множество новых смертей как в этом году, так и в ближайшие годы. Чтобы помочь тем, кто уже инфицирован вирусом, ученым и самым ярким специалистам в сфере здравоохранения необходимо разработать широкий арсенал с новыми вариантами лечения пациентов как в острой фазе заболевания, так и после условного лечения, когда люди все еще ощущают последствия вируса.

В этой области есть надежда - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в настоящее время исследует более 560 потенциальных лекарств для лечения Covid-19.

В этой области тоже есть проблемы: первый шаг - создать лекарство в лаборатории, а это дорогостоящий процесс. Затем это лекарство нужно сделать доступным и достаточно дешевым. Один из самых многообещающих продуктов - моноклональные антитела, которые очень сложно производить и распространять. Поэтому этих препаратов очень мало, а также они очень дороги и доступны не каждому.

Ускорить путь от лаборатории до больницы

В нормальных рыночных условиях процесс разработки и производства лекарств не предназначен для одновременной борьбы с заболеванием во всем мире. Это ситуация, которая вынуждает создавать новые альянсы, которые ускорят развитие различных инноваций, а также создание лекарств. Однако необходимо ускорить путь лекарств из лаборатории к пациентам.

Одним из важных факторов является необходимость многостороннего участия. 21 фармацевтическая компания объединились в большой альянс для борьбы с Covid-19. В этом случае фармацевтические компании объединяют усилия, хотя в обычной ситуации являются конкурентами. Совместная работа очень позитивна, поскольку может ускорить поставки лекарств не только богатым, но и странам со средним и низким уровнем доходов. Именно поэтому был создан Патентный набор лекарственных средств (MPP).

Основанная в 2010 году организация является одной из организаций здравоохранения ООН, которая создает, разрабатывает и предоставляет жизненно важные лекарства в странах с низким и средним уровнем доходов. За последнее десятилетие организация сотрудничала с разработчиками и производителями лекарств. Одним из достижений организации является доставка более десяти миллиардов единиц лекарств для лечения ВИЧ и гепатита С в более чем 140 стран мира.

MPP достигает этого за счет новаторского добровольного соглашения с патентообладателями и модели переговоров по лицензированию своих открытий фармацевтическим производителям, способным производить и распространять высококачественные и доступные лекарства.

Компании, присоединившиеся к программе MPP, могут поставлять значительные количества обычных лекарств, как это было видно в последнее десятилетие, когда производители обычных лекарств доставили более 15 миллиардов доз медикаментов по лицензиям MPP.

Многие производители также создают инфраструктуру для производства более сложных "биологических препаратов", в категорию которых входит лечение Covid-19 при помощи моноклональных антител.

Важно, чтобы к этим усилиям присоединились крупнейшие фармацевтические компании мира. Среди прочего объединение патентов обеспечивает процесс достижения консенсуса по предотвращению кризисов. Один из способов - привлечь инвестиции частного сектора за счет биомедицинских инноваций при обеспечении равного доступа к новым продуктам.

Коммерческие интересы и потребности общественного здравоохранения

Многие фармацевтические компании могут быть обеспокоены последствиями совместного лицензирования их патентов на интеллектуальную собственность. Есть опасения, что соглашения о помощи беднейшим могут непреднамеренно подорвать рыночные возможности в других местах. Также может возникнуть давление на компании, чтобы они предоставили особенно щедрые условия лицензирования для потенциальных лекарств от Covid-19, что создаст прецедент для будущих переговоров по многим другим медицинским продуктам.

Однако, если все стороны сядут за стол переговоров и сосредоточатся на одной цели - решении для быстрого расширения доступа к инновациям Covid-19, - они найдут возможность разработать индивидуальные лицензии, которые уравновешивают требования коммерческого сектора и одновременно поддерживают потребности общественного здоровья.

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