Чт, 4.02.2021
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  • Подготовку латвийской певицы к "Евровидению" покажут в новом шоу на LTV
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Подготовку латвийской певицы к "Евровидению" покажут в новом шоу на LTV

Саманта Тина ФОТО: LTV/Artūrs Martinovs

Латвийская певица Саманта Тина тщательно готовится представлять Латвию на Евровидении в мае этого года. Чтобы найти песню, создать шоу и подготовить сценический костюм для выступления перед многомиллионной публикой, LTV вместе с певицей создает новый цикл программ.

Пять серий, в которых Кэтия Шенберга будет обобщать и комментировать увиденное, будут следовать всем самым важным остановкам на пути к "Евровидению".

Первый выпуск позволит заглянуть на "кухню" сочинения песен - Саманта выбрала группы музыкантов, которые в течение двух дней в музыкальной мастерской разрабатывали свое видение того, как должна звучать ее песня для "Евровидения". Во втором выпуске Саманта раскроет закулисье дизайна костюмов. В третьем эксперты и бывшие участники "Евровидения" поделятся своим мнением о том, что составляет формулу победы на конкурсе; в четвертом - артистка более подробно расскажет о том, как разрабатываются выступление и хореография, а финальный выпуск будет посвящен созданию видеоклипа на песню.

12 марта, во время последней серии цикла, состоится также премьера песни и музыкального клипа.

"Я не ищу стандартную классику "Евровидения"! Я хочу сохранить безумный сюрприз. Хочу, чтобы в песне было что-то прославляющее, культ, традиции, когда все знают, что выходит Латвия, но сделать это собираюсь в современных тонах", - даст Саманта задание пяти командам музыкантов в первой серии.

Первая серия цикла передач "Как победить на "Евровидении"? Путь Саманты Тины в Роттердам" (Kā uzvarēt Eirovīzijā? Samantas Tīnas ceļš uz Roterdamu), в которой Саманта позволит заглянуть за кулисы создания своих песен, выйдет 12 февраля.

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