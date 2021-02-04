Подготовку латвийской певицы к "Евровидению" покажут в новом шоу на LTV

Пять серий, в которых Кэтия Шенберга будет обобщать и комментировать увиденное, будут следовать всем самым важным остановкам на пути к "Евровидению".

Первый выпуск позволит заглянуть на "кухню" сочинения песен - Саманта выбрала группы музыкантов, которые в течение двух дней в музыкальной мастерской разрабатывали свое видение того, как должна звучать ее песня для "Евровидения". Во втором выпуске Саманта раскроет закулисье дизайна костюмов. В третьем эксперты и бывшие участники "Евровидения" поделятся своим мнением о том, что составляет формулу победы на конкурсе; в четвертом - артистка более подробно расскажет о том, как разрабатываются выступление и хореография, а финальный выпуск будет посвящен созданию видеоклипа на песню.

12 марта, во время последней серии цикла, состоится также премьера песни и музыкального клипа.

"Я не ищу стандартную классику "Евровидения"! Я хочу сохранить безумный сюрприз. Хочу, чтобы в песне было что-то прославляющее, культ, традиции, когда все знают, что выходит Латвия, но сделать это собираюсь в современных тонах", - даст Саманта задание пяти командам музыкантов в первой серии.