Пн, 8.02.2021
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  • Живущая в США латвийская певица Ladybird рассказала, как проходит ее борьба за детей
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Живущая в США латвийская певица Ladybird рассказала, как проходит ее борьба за детей

Латвийская певица Ladybird (Татьяна Шихмуратова) В эфире телеканала STV Pirmā! рассказала, как продвигается ее дело о борьбе за детей. 

Певица попала в незавидную ситуацию - у нее отняли несовершеннолетних детей, которые сейчас у отца. 

Татьяна может видеть своих детей лишь два раза в неделю. Но даже эти встречи проходят удаленно. Она надеется, что после суда все изменится. 

Сыну Татьяны 4 года, а дочери - 2. 

Певица не стала скрывать, что сейчас находится в Калифорнии без адвоката. Она также испытывает финансовые трудности. У нее нет разрешения на работу. Ей невероятно трудно не видеть своих детей два месяца, но она убеждает себя, что все будет хорошо.

Во вторник вечером в эфире STV Pirmā! Татьяна обещала подробно рассказать, как попала в такую непростую ситуацию.

Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной. 

28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело. 

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