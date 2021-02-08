Живущая в США латвийская певица Ladybird рассказала, как проходит ее борьба за детей
Латвийская певица Ladybird (Татьяна Шихмуратова) В эфире телеканала STV Pirmā! рассказала, как продвигается ее дело о борьбе за детей.
Латвийская певица Ladybird (Татьяна Шихмуратова) В эфире телеканала STV Pirmā! рассказала, как продвигается ее дело о борьбе за детей.
Певица попала в незавидную ситуацию - у нее отняли несовершеннолетних детей, которые сейчас у отца.
Татьяна может видеть своих детей лишь два раза в неделю. Но даже эти встречи проходят удаленно. Она надеется, что после суда все изменится.
Сыну Татьяны 4 года, а дочери - 2.
Певица не стала скрывать, что сейчас находится в Калифорнии без адвоката. Она также испытывает финансовые трудности. У нее нет разрешения на работу. Ей невероятно трудно не видеть своих детей два месяца, но она убеждает себя, что все будет хорошо.
Во вторник вечером в эфире STV Pirmā! Татьяна обещала подробно рассказать, как попала в такую непростую ситуацию.
Напомним, ранее отец детей Майкл Ларсен создал аккаунт в Instagram, в котором обратился к общественности за помощью в поиске своих детей Анники и Райана. Мужчина указал, что последний раз малышей видели вместе с Татьяной.
28 ноября Ларсен сообщил, что возбуждено уголовное дело.