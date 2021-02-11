Ольгу Бузову раскритиковали за желание спеть гимн России на официальном мероприятии

"Это может быть что угодно: чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине", - написала Ольга.

— написала поп-звезда в публикации. Она отметила, что одарить своим творчеством участников и зрителей данных мероприятий — ее заветная цель.

Бузова подчеркнула, что к этой мечте ее ведут сильные патриотические чувства. Знаменитость добавила, что ей обидно, когда в мире не признают достижения российских атлетов.

Заявление Бузовой оценили не все ее подписчики. Некоторые были удивлены такому желанию. Они попросили Ольгу этого не делать и выразить свою любовь к Родине как то иначе.

"Оля, не надо", "Можно доказать любовь к России как-нибудь не позоря гимн", Реально, не надо", "Не надо, не позорь страну", - писали в комментариях.