Саманта Тина объяснила полиции новогоднюю встречу с друзьями

"Спасибо тем людям, которым 1 января нечего делать", - обратилась Саманта во время шоу "Знаменитости без фильтра" к тому человеку, который написал заявление в полицию.

Напомним, портал Sejas в начале января получил фото и видео от внимательного читателя, который утверждал, что несколько латвийских знаменитостей вместе встречали Новый год в усадьбе Абгунсте. Таким образом, они нарушили ограничения во время пандемии. Среди них были Кашерс (Каспарс Блумс-Блуманис) с возлюбленным Янисом Мининым, блогер Индра Салцевича и сама Саманта Тина.

Тина во время шоу, а также в полиции утверждала, что ничего не нарушала. Она поведала, что в ноябре заказала себе номер в усадьбе Абгунсте, в котором была одна. Однако в помещениях для общего пользования она случайно встретила других обитателей Абгунсте.

"Я ни с кем не собиралась и ничего такого не организовывала... После в месте общего пользования я встретила знакомых людей, а там, соблюдая все правила, где ничего не было организовано, никакие мероприятия, мы чокались бокалами", - прокомментировала ситуацию Тина.