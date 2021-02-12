Пт, 12.02.2021
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Криста Баумане, депутат Сейма
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Саманта Тина объяснила полиции новогоднюю встречу с друзьями

Саманта Тина ФОТО: Lauris Vīksne

Латвийская певица Саманта Тина объяснилась с полицией по поводу фотографий, опубликованных в соцсетях во время встречи Нового года. Об этом сообщает телеканал STV Pirmā!.

"Спасибо тем людям, которым 1 января нечего делать", - обратилась Саманта во время шоу "Знаменитости без фильтра" к тому человеку, который написал заявление в полицию. 

Напомним, портал Sejas в начале января получил фото и видео от внимательного читателя, который утверждал, что несколько латвийских знаменитостей вместе встречали Новый год в усадьбе Абгунсте. Таким образом, они нарушили ограничения во время пандемии. Среди них были Кашерс (Каспарс Блумс-Блуманис) с возлюбленным Янисом Мининым, блогер Индра Салцевича и сама Саманта Тина. 

Тина во время шоу, а также в полиции утверждала, что ничего не нарушала. Она поведала, что в ноябре заказала себе номер в усадьбе Абгунсте, в котором была одна. Однако в помещениях для общего пользования она случайно встретила других обитателей Абгунсте. 

"Я ни с кем не собиралась и ничего такого не организовывала... После в месте общего пользования я встретила знакомых людей, а там, соблюдая все правила, где ничего не было организовано, никакие мероприятия, мы чокались бокалами", - прокомментировала ситуацию Тина. 

Певица подчеркнула, что не хотела показаться монстром или зазнайкой. Потому решила чокаться с теми, кого знает. 

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