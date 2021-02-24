Ср, 24.02.2021
Трудно понять, как правительство, ответственное за экономический рост страны и общественное благосостояние, может демонстрировать явное безразличие к выживанию крупнейшей в Латвии отрасли, одновременно усложняя повседневную жизнь людей и подрывая эпидемиологическую безопасность. Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
Андрис Козловскис, председатель правления владельца сети магазинов Depo Depo DIY
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  • "Пустая болтовня": Раймонд Паулс отрицает, что попал в список приоритетных лиц на вакцинацию
1 мин для прочтения

"Пустая болтовня": Раймонд Паулс отрицает, что попал в список приоритетных лиц на вакцинацию

Maestro Raimonds Pauls ФОТО: Ieva Makare/LETA

На этой неделе в Латвии началась вакцинация от Covid-19 пожилых людей старше 70 лет. Маэстро Раймонд Паулс также получил приглашение от Министерства здравоохранения (VM).

Возможность ранней вакцинации популярных и уважаемых людей давно обсуждается в публичном пространстве. В плане вакцинации, предложенном Министерством здравоохранения, также упоминается о вакцинации лидеров общественного мнения, "послов" вакцинации, что обеспечит скорейшее получение вакцины против Covid-19 лицами с особыми достоинствами, лидерами различных неправительственных организаций и людьми, ко мнению которых бы прислушались и кому бы доверяли. Есть надежда, что эти люди подадут положительный пример другим, сделав прививки, и побудят тех, кто сомневается в том, стоит ли вакцинироваться.

Издание Privātā Dzīve поинтересовалось, входит ли Раймонд Паулс в список приоритетных персон.

"Это просто пустая болтовня, просто упомянуть мое имя. Мне еще никто не звонил и не предлагал!" - сказал он. 

Маэстро, как и другие, стоит в очереди.

"Я жду очереди, а потом вакцинируюсь. Я не отрицаю этого. Потому что от этого несчастья следует избавляться", - прокомментировал свое решение о вакцинации композитор.

Напомним, что в Латвии до 23 февраля зарегистрировано 82 462 случая заражения Covid-19, скончались 1570 человек. Кумулятивный показатель заболеваемости за две недели на 100 000 населения в настоящее время составляет 502,9 случая.

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