"Пустая болтовня": Раймонд Паулс отрицает, что попал в список приоритетных лиц на вакцинацию

Возможность ранней вакцинации популярных и уважаемых людей давно обсуждается в публичном пространстве. В плане вакцинации, предложенном Министерством здравоохранения, также упоминается о вакцинации лидеров общественного мнения, "послов" вакцинации, что обеспечит скорейшее получение вакцины против Covid-19 лицами с особыми достоинствами, лидерами различных неправительственных организаций и людьми, ко мнению которых бы прислушались и кому бы доверяли. Есть надежда, что эти люди подадут положительный пример другим, сделав прививки, и побудят тех, кто сомневается в том, стоит ли вакцинироваться.

Издание Privātā Dzīve поинтересовалось, входит ли Раймонд Паулс в список приоритетных персон.

"Это просто пустая болтовня, просто упомянуть мое имя. Мне еще никто не звонил и не предлагал!" - сказал он.

Маэстро, как и другие, стоит в очереди.

"Я жду очереди, а потом вакцинируюсь. Я не отрицаю этого. Потому что от этого несчастья следует избавляться", - прокомментировал свое решение о вакцинации композитор.