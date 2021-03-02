Вт, 2.03.2021
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Руслан Вахапов, участник ФБК

Число госпитализированных с Covid-19 пациентов сократилось до 787 человек

Клиника Gaiļezers ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В понедельник были госпитализированы 84 пациента с Covid-19, в том числе шесть - перевезены, а общее число пациентов с Covid-19 за сутки сократилось с 803 до 787 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки были выписаны 93 пациента с Covid-19, в том числе шесть перевезены, всего же с начала пандемии из больниц были выписаны 8375 пациентов с этим заболеванием.

Количество пациентов в средне-тяжелом состоянии сократилось на 18 до 710, в свою очередь количество пациентов в тяжелом состоянии выросло на два человека и достигло 77.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 645 новых случаев Covid-19, скончались 17 инфицированных.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет.

В понедельник было сделано 14 225 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,5%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 87 103 человек, умерли 1638 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 493,1 случая на 100 000 жителей.

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