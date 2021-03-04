Православная церковь на Кипре призвала не допустить участия в "Евровидении" песни про дьявола

Священный синод Кипрской православной церкви (КПЦ) в своем официальном заявлении призвал власти страны не допустить участия в песенном конкурсе "Евровидение-2021" композиции El Diablo ("Дьявол").

Песню исполняет греческая певица Элена Цагрину. Ее выбрала телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK). Об этом пишет ТАСС.

КПЦ отмечает, что реакцию на эту песню синод получает каждый день. Также утверждается, что песня идет вразрез с "греческими и православными традициями" народа и разрушает "моральные устои страны".

Церковь предлагает заменить песню на такую, которая отразит "историю, культуру, традиции и убеждения" народа.

Телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) заявила, что песню менять не будет. Председатель совета директоров компании Андреас Франгос объяснил, что она ссылается на метафоры и это лишь описание сложных взаимоотношений девушки с "плохим парнем". В КПЦ с ним не согласились.

Власти Кипра отказались вмешиваться в этот конфликт, сообщил глава пресс-службы президента Виторас Пападопулос. Его заявление передает РИА Новости.

Пападопулос подчеркнул, что правительство уважает точку зрения Священного синода или тех, кто не согласен с названием песни для конкурса.

"В то же время правительство полностью уважает духовную и художественную свободу творчества, которая не может быть неверно истолкована или ограничена из-за названия песни, и не следует придавать ему ненужные масштабы", - добавил он.